Die erste Flugprobe des Starship vor sieben Monaten sollte schon nach vier Minuten vorbei sein. Jetzt plant SpaceX einen erneuten Versuch mit zahlreichen Verbesserungen. Ob der Start tatsächlich stattfindet, entscheidet die Umweltbehörde. Am 20. April 2023 sollte das Starship in den Luftraum abheben. Die Aktion fand nach vier Minuten ein jähes Ende - inklusive eines acht Meter tiefen Kraters an der Stelle, an der eigentlich eine Startrampe hätte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...