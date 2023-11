Ehemalige Head of European Broker Distribution bei Lloyd's unterstützt das Dynamik in Europa

Accelerant, eine datengesteuerte Risikobörse, die Anbieter von Spezialversicherungen mit Risikokapitalgebern zusammenführt, gab heute bekannt, dass Gabriella Engstrand das Team als Head of Distribution Europe verstärken wird. Ab Januar wird Frau Engstrand die Expansion von Accelerant in Europa leiten und sich dabei auf die Strategie und Entwicklung bestehender und zukünftiger Märkte konzentrieren. Accelerant verfügt derzeit über Lizenzen für den Handel in 30 EWR-Ländern.

Gabriella Engstrand, Head of Distribution Europe for Accelerant (Photo: Business Wire)

Gabriella Engstrand, die über 17 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche verfügt, war zuletzt als European Head of Broker Distribution für den führenden Rückversicherungs- und Versicherungsmarktplatz Lloyd's of London tätig. Dort leitete sie die Umsetzung der Vertriebsstrategie in der gesamten Region mit dem Schwerpunkt, die Nähe zwischen dem Markt und den regionalen Akteuren zu fördern. Davor war Gabriella Engstrand bei Söderberg Partners tätig, einem der führenden Finanzberater und -makler für Versicherungs- und Finanzdienstleistungen in Skandinavien.

"Ich freue mich, Gabriella Engstrand bei Accelerant willkommen zu heißen", erklärte Jeff Radke, CEO und Mitbegründer von Accelerant. "Sie verfügt über außergewöhnliche Erfahrungen und Kenntnisse in der gesamten europäischen Region, was für den weiteren Ausbau der Dynamik von Accelerant in dieser Region von entscheidender Bedeutung sein wird. Sie hat ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen, mit denen die besten MGAs in der Legacy-Wertschöpfungskette konfrontiert sind. Überdies verfügt sie über weitreichendes praktisches Know-how, um diese Spezialanbieter und MGAs dabei zu unterstützen, die Vorteile von Accelerant Risk Exchange zu nutzen."

Accelerant ist darauf spezialisiert, ein sorgfältig ausgewähltes Netzwerk von Mitgliedern im Bereich der Managing General Underwriter und Programmadministratoren in den USA, Großbritannien, Kanada und Europa zu bedienen. Accelerant Risk Exchange stellt Daten und Erkenntnisse zur Verfügung, um das Wachstum seiner Mitglieder zu fördern und sie gleichzeitig mit Risikokapitalanbietern zusammenzuführen, die ihre sorgfältig zusammengestellten Portfolios von Spezialrisiken begrüßen.

Frau Engstrand wird die Entwicklung bestehender und neuer Märkte in Europa leiten und sich darauf spezialisieren, Versicherer mit der Accelerant-eigenen Risk Exchange-Plattform zu unterstützen.

ÜBER ACCELERANT

Accelerant ist eine datengesteuerte Risikobörse, die Anbieter von Spezialversicherungsrisiken mit Risikokapitalgebern zusammenführt. Accelerant wurde 2018 von einer Gruppe langjähriger Führungskräfte aus der Versicherungsbranche und Technologieexperten gegründet, die die Vision hatten, die Art und Weise, wie Risiken ausgetauscht werden, neu zu gestalten damit es besser funktioniert, für alle. Die Accelerant Group wurde von A.M. Best mit einem Finanzstärke-Rating von "A-" ausgezeichnet, das vor Kurzem den stabilen Ausblick der Gruppe bestätigte.

