Bacardi, das weltweit größte privat geführte internationale Spirituosenunternehmen, feiert seine Anerkennung durch Forbes auf der Liste der World's Top Companies for Women 2023. Women in Leadership gehört zu den Grundpfeilern des Belonging-Programms des Unternehmens, das darauf abzielt, einen Raum zu schaffen, in dem alle fair behandelt werden und gleiche Chancen bekommen. Belonging ist bei Bacardi ist eine globale Bewegung, die sich unter anderem auf die Schaffung von Programmierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten zur Unterstützung unterrepräsentierter Gruppen, einschließlich Frauen, in der Welt der Spirituosen konzentriert.

Die Geschichte von Bacardi erzählt von vielen großartigen Frauen, angefangen bei Doña Lucia "Amalia" Victoria Bacardí Moreau der Frau des Rum-Gründers Don Facundo Bacardí Massó. Es war ihre finanzielle und kreative Unterstützung, die ihr wachsendes Rumgeschäft in den turbulenten Anfangsjahren in Santiago de Cuba am Leben hielt. Gleichzeitig gründete sie eine Familie unabhängiger, frei denkender Unternehmer, die ihre Karriere dem Unternehmen und ihrer örtlichen Gemeinschaft widmeten. Es war Doña Amalias Idee, die Fledermaus auf die Flasche zu bringen und so war der "Rum der Fledermaus" geboren.

"Wir sind unglaublich stolz darauf, dass Bacardi von Forbes als großartiger Arbeitsplatz anerkannt wird und darauf, die historische Unterstützung von Frauen im Unternehmen und unserer Branche fortzusetzen", sagte Leila Stansfield, Global Belonging Lead und Head of Global Travel Retail bei Bacardi. "Die Menschen bei Bacardi inspirieren mich jeden Tag und gemeinsam arbeiten wir kontinuierlich daran, integrativere Arbeitsplätze für alle zu schaffen."

Das Familienunternehmen Bacardi konzentriert sich darauf, eine ausgewogene Personalbeschaffung, Fluktuation und Entwicklung zu fördern. Dazu werden Schulungen und andere Ressourcen genutzt und die Aufmerksamkeit sowohl von Führungskräften als auch von mehr als 500 Mitarbeitern weltweit auf die Belonging-Initiative gerichtet. Das Unternehmen bietet mehrere Programme zur Unterstützung der persönlichen und beruflichen Entwicklung für Frauen an, darunter ein globales Mentoring-Programm, das Frauen über Märkte und Positionen hinweg mit Führungskräften und Geschäftsfreunden verbindet. Ein weiteres Programm, das in mehreren Ländern verfügbar ist, unterstützt zukünftige weibliche Führungskräfte, indem es ihnen den Rahmen, die Tools und die Community bietet, um sich selbst und ihre Ziele besser zu verstehen. Zu den Inhalten gehören Sitzungen zu Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, zur Bestimmung ihrer persönlichen Marke und ihres authentischen Führungsstils sowie zur Erstellung eines persönlichen Karriereplans.

Die Wirkung der Arbeit spiegelt sich darin wider, was die Menschen bei Bacardi über sie denken. In der jüngsten jährlichen weltweiten Umfrage zum Engagement bewerteten Frauen und Männer die Kriterien Zufriedenheit am Arbeitsplatz, Wohlbefinden, Diversität, Gleichstellung und Inklusion sowie andere Kernthemen ähnlich. Damit demonstrierten beide Geschlechter ihr Engagement auf höchstem Niveau.

Die Liste der World's Top Companies for Women 2023 wurden aus multinationalen Unternehmen ausgewählt, die in mehreren weltweit durchgeführten unabhängigen Umfragen von rund 70.000 Frauen in 37 Ländern bewertet wurden. Es wurden über 650.000 Datenpunkte gesammelt. Die abschließende Analyse basiert auf drei Werten:

Employer Brand Score: Frauen wurden gebeten, die Performance ihres Arbeitgebers unter einer Reihe von geschlechtsbezogenen Aspekten zu bewerten. Darüber hinaus wurden sie gebeten, zu quantifizieren, wie sehr sie ihren Arbeitgeber weiterempfehlen können, und wie sie ihn in Hinblick auf andere, allgemeinere Fragen zur Arbeitsplatzzufriedenheit bewerten. Frauen wurden außerdem dazu angeregt, andere Arbeitgeber in ihrer jeweiligen Branche zu bewerten, die positiv oder negativ aufgefallen sind.

Public Opinion Score: Eine öffentliche Meinungsumfrage nur für Frauen untersuchte, wie Frauen Unternehmen unter dem Aspekt der Gleichstellung der Geschlechter wahrnehmen.

Leadership Score: Objektive Kriterien (d. h. das Vorhandensein eines weiblichen Geschäftsführers und der Anteil der von Frauen gehaltenen Positionen in Vorstand oder Geschäftsleitung) wurden durch umfangreiche Sekundärforschung ermittelt.

"Diese Auszeichnung repräsentiert die Anerkennung der Bemühungen vieler Menschen in unserem Unternehmen, die dazu beitragen, ein größeres Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen", fügte Scott Northcutt, SVP Global Human Resources und Executive Sponsor for Belonging bei Bacardi, hinzu.

Letztes Jahr wurde Bacardi von Forbes in die World's Top Female Friendly Companies gewählt und an mehr als 50 Standorten als Great Place to Work® ausgezeichnet.

Diese renommierte Auszeichnung wird von Forbes und Statista Inc. verliehen, dem weltweit führenden Statistikportal und Anbieter von Branchenranking. Statista veröffentlicht Hunderte weltweite Branchenrankings und Unternehmensauflistungen mit hochkarätigen Medienpartnern. Dieser Forschungs- und Analysedienst basiert auf dem Erfolg von statista.com, dem führenden Daten- und Business-Intelligence-Portal, das Statistiken, geschäftsrelevante Daten sowie diverse Markt- und Verbraucherstudien und -umfragen anbietet.

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das weltweit größte privat geführte internationale Spirituosenunternehmen, produziert, vermarktet und vertreibt Spirituosen und Weine. Das Portfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Labels, darunter BACARDÍ® Rum, PATRÓN® Tequila, GREY GOOSE® Wodka, DEWAR'S® Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE® Gin, MARTINI® Wermut und Schaumweine, CAZADORES® 100 Blaue Agave Tequila und andere führende und aufstrebende Marken, darunter WILLIAM LAWSON'S® Scotch Whisky, D'USSÉ® Cognac, ANGEL'S ENVY® American Straight Whiskey und ST-GERMAIN® Holunderblütenlikör. Das vor mehr als 161 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit rund 9.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 11 Ländern und Territorien und vertreibt seine Marken auf mehr als 160 Märkten. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited. Besuchen Sie http://www.bacardilimited.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram oder X.

