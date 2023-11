Dubai Chambers hat die erste Auflage des Dubai Business Forum unter dem Motto "Shifting Economic Power: Dubai and the Future of Global Trade" ("Wirtschaftskraft im Wandel: Dubai und die Zukunft des globalen Handels") erfolgreich abgeschlossen. Das Event unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai, fand kürzlich im Madinat Jumeirah statt.

Mehr als 2.000 weltweite Changemaker, Führungskräfte, Branchenexperten, Investoren und Wirtschaftsexperten aus 49 Ländern nahmen am zweitägigen Forum teil. Im Rahmen der Veranstaltung fanden 24 hochrangige Plenarsitzungen und Vorträge von 32 renommierten Rednern statt.

Seine Exzellenz Mohammad Ali Rashed Lootah, President und CEO, Dubai Chambers, kommentiert: "Der Erfolg des Dubai Business Forum unterstreicht die strategische Position des Emirats in einer zunehmend vernetzten Welt. Mit einer großen Bandbreite von Rednern aus allen Regionen der Welt, die über Fachwissen in verschiedenen strategischen Bereichen verfügen, lieferte das Forum einzigartige Einblicke in Dubais wachsende Rolle bei der Gestaltung des internationalen Handels und der globalen Wirtschaft. Das Forum diente nicht nur als effektive Plattform für den Wissensaustausch, sondern lohnte sich insbesondere für diejenigen, die nach Möglichkeiten zu Networking und Geschäftspartnerschaften suchten."

Ein weiteres Programm-Highlight des Dubai Business Forum war das Future Theatre, in dem Vorträge zu acht Themenfeldern gehalten wurden. Die Plattform bot wichtige Erkenntnisse über die Zukunft von Branchen, Handelszentren, Investitionen, Volkswirtschaften, IoT, Robotik, KI und Städten.

Über die App des Forums wurden mehr als 550 Geschäftstreffen anberaumt. Während des Events wurden mehr als 20 Verträge über The Deals Hub unterzeichnet, einer speziellen Plattform für globale Wirtschaftsführer und Investoren, um wichtige Geschäftsinitiativen, Partnerschaften, Investitionen und Handelsallianzen zu schließen und bekannt zu geben.

Zu den wichtigsten Geschäftsabschlüssen, an denen Dubai Chambers beteiligt war, gehörten die Einrichtung eines neuen Innovationszentrums in China, eine Vereinbarung mit der Handelskammer Hamburg über die Einrichtung eines "Innovationskorridors" und eine Vereinbarung mit der PT Bank Syariah Indonesia Indonesiens größter Scharia-Bank zur Verbesserung des Austauschs von Bank- und Finanzinformationen.

Darüber hinaus gab die Dubai Integrated Economic Zones Authority (DIEZ) die Auflegung eines Venture-Capital-Fonds in Höhe von 500 Mio. AED zur Finanzierung von Technologie-Startups und zur Erreichung der Ziele der Dubai Economic Agenda (D33) bekannt.

