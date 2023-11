Neueste ArcGIS-Lösung unterstützt Geodaten-Workflows mit erweiterter Videoanalyse

Satelliten, Drohnen, Sicherheitskameras, Sensoren und andere Geräte erfassen Tag für Tag enorme Mengen an Bildmaterial, viele davon in Form von Videos. Doch das Generieren von aussagekräftigen Erkenntnissen aus Videodaten kann schwierig und zeitaufwändig sein. Um Unternehmen zu unterstützen, die diese unschätzbare Informationsquelle analysieren und das gesamte Potenzial von Videoinhalten nutzen müssen, hat Esri, der weltweit führende Anbieter von Location Intelligence, den ArcGIS Video Server für ArcGIS Enterprise auf den Markt gebracht. Mit dieser innovativen Lösung können Nutzer Videodienste mit geografischen und zeitlichen Kontextinformationen problemlos indizieren, durchsuchen, veröffentlichen und streamen und auf diese Weise eine Fülle von Informationen für Behörden, öffentliche Sicherheit, Versorgungsunternehmen sowie Architektur-, Ingenieur- und Bauunternehmen erschließen.

"Georeferenzierte Videos sind eine hocheffektive Datenquelle und werden immer häufiger als Bildmaterial verwendet. Die Übersetzung dieser Daten in wertvolle Erkenntnisse kann jedoch sehr zeitaufwändig sein", berichtet Rob Elkins, Esri Director of Product Management. "Ab sofort können diese Inhalte in einem modernen, webbasierten Format auf jedem Gerät und jedem Netzwerk genutzt werden. Dadurch wird die Arbeit mit Karten und Daten im gesamten Unternehmen schneller, genauer und leichter verständlich."

ArcGIS Video Server lässt sich mit Clientanwendungen wie ArcGIS Excalibur kombinieren, um eine umfassende Lösung zu schaffen, die an die wachsenden Anforderungen einer Organisation angepasst werden kann ganz gleich, ob historische Daten überprüft oder um Informationen analysiert werden sollen. Bauaufsichtsbehörden können Drohnen einsetzen, um Gebäude aus der Ferne zu inspizieren, ihr Personal zu verstärken und die Risiken für Mitarbeiter zu verringern. Ersthelfer können mithilfe von Live-Videostreaming Brände oder andere Bedrohungen entdecken, sobald sie entstehen, um schneller und gezielter zu reagieren. Bauunternehmen können durch Bildklassifizierungen und -analysen geeignete Projektstandorte ermitteln oder Veränderungen der Landschaft im Zeitverlauf untersuchen.

Bei der Esri User Conference 2023 demonstrierten Mitglieder des OC Survey-Teams im Auftrag der Stadtwerke von Orange County, wie sie mithilfe von Drohnenaufnahmen und geografischen Informationssystemen (GIS) ein Wasserleck am John Wayne Airport identifizieren konnten. Als frühzeitige Anwender der neuen Technologie waren die Mitarbeiter von OC Survey dazu in der Lage, Drohnenvideos des Flughafendachs auf den ArcGIS Video Server hochzuladen und die Aufnahmen anhand von Excalibur und Kartentelemetrie auszuwerten, wodurch das Leck schnell entdeckt werden konnte.

Die Integration von Video in GIS-Workflows schafft einen schnelleren Weg, um Daten über einen kontinuierlichen Zeitraum zu erfassen, damit Nutzer bewegliche Objekte in einem bestimmten Gebiet markieren und verfolgen und umgehend Analysen durchführen können. Durch den Zugriff auf Videoinhalte über das Internet erleichtert ArcGIS Video Server auch die Zusammenarbeit zwischen Analyseteams und Stakeholdern. Räumliche, visuelle Daten bringen verborgene Erkenntnisse an die Oberfläche, die mit geografischen Informationen verknüpft sind, und tragen so zu einer höheren Effizienz und fundierteren Entscheidungsprozessen bei.

Um mehr über ArcGIS Video Server und seine Funktionen zu erfahren, besuchen Sie esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-video-server/overview.

