Neue Uniswap Listings: Diese Kryptos könnten um 100x explodieren

Die dezentralisierte Börse (DEX) Uniswap ist bekannt dafür, dass neue Listings oft erhebliches Potenzial für Kursfantasie bergen. Denn als führende Ethereum-DEX gibt es hier reichlich Liquidität. Wenn ein neues Projekt auf Uniswap gelistet wird, wird es zum ersten Mal für den öffentlichen Handel über eine DEX zugänglich gemacht. Dies kann zu parabolischen Wertentwicklungen führen, insbesondere wenn das Projekt innovative Konzepte oder starke Unterstützung aufweist.

Ein frühzeitiger Einstieg in solche Listings kann für Anleger lukrativ sein, da sie von Anfang an dabei sind und das volle Wachstumspotenzial nutzen können. Aktuell werden auf Uniswap zahlreiche neue Listings sorgfältig von Investoren geprüft. Diese Listings reichen von etablierten Projekten bis hin zu neuen, spannenden Kryptowährungen. Für erfahrene und risikobewusste Anleger bietet Uniswap eine Plattform, um frühzeitig in vielversprechende Projekte zu investieren und potenziell hohe Renditen zu erzielen.

Deshalb werfen wir zuerst den Blick auf zwei neue Uniswap-Listings, die noch massives Kurspotenzial haben könnten.

ETHETF Token

Der ETH ETF Token launchte erst am heutigen Abend und konnte direkt in den ersten Minuten um rund 400 % in die Höhe schießen. Damit dürfte der ETHETF Token für Früh-Investoren schon ein massiver Erfolg sein. Im Anschluss folgten Gewinnmitnahmen - wenig ungewöhnlich nach einem massiven Pump. Bei Redaktionsschluss notiert ETHETF immer noch rund 200 % im Plus. Damit scheint der Launch erfolgreich. Während die Marktkapitalisierung mit aktuell rund 1,4 Millionen $ überschaubar ist, entwickelte sich das Handelsvolumen mit rund 4,5 Millionen $ nach DEXTools-Daten äußerst positiv.

In einer Marktphase, in welcher der ETF-Antrag von BlackRock nun auch bei Ethereum für Fantasie sorgt, könnte ETHETF den Geist der Zeit treffen. Einen genaueren Blick scheint ETHETF nach dem Uniswap-Listing wert.

SPONGE

Wirklich neu ist der SPONGE Token nicht. Dennoch gab es hier auch in der letzten Woche schon eine Performance von rund 200 %. Die heftigen Gewinnmitnahmen in den letzten 24 Stunden könnten einen günstigeren Einstieg ermöglichen. Denn SPONGE versucht sich an einer fundamentalen Weiterentwicklung, nachdem der Meme-Coin als Hommage an SpongeBob in der Meme-Coin-Saison im Frühjahr für Furore sorgte.

Nun gibt es also das Staking bei SPONGE, weitere Partnerschaften sollen folgen. Das Team möchte SPONGE wieder zurück zu alter Stärke entwickeln, was immer noch eine Versechsfachung vom aktuellen Stand bedeuten würde.

Bevorstehende Listings

Zudem kann es für Investoren auch spannend sein, bevorstehende Listings zu antizipieren und sich bereits im Presale zu beteiligen, statt auf neue Listings zu warten. Im Presale können Investoren oft zu noch günstigeren Konditionen einsteigen, bevor der öffentliche Handel beginnt und die Preise potenziell steigen. Dadurch kann der günstigste Zeitpunkt für eine Investition bereits vor dem eigentlichen Listing liegen. Bei den folgenden drei Kryptos dürfte ein Uniswap-Listing zeitnah bevorstehen:

Bitcoin ETF Token

Bei einem nahenden Uniswap-Listing kommt einem Anleger aktuell wohl schnell der Bitcoin ETF Token in den Sinn. Denn das neue Krypto-Projekt orientiert sich wie ETHETF am bevorstehenden Bitcoin-Spot-ETF, sodass sich realweltliche Entwicklungen massiv auf Tokenomics und Gebühren beim Bitcoin ETF Token auswirken. Trader verstehen den BTCETF Token zunehmend als eine Art Hebel auf die Bitcoin Kursentwicklung.

In den ersten Tagen des Presales flossen mittlerweile schon deutlich über 600.000 $ in den Bitcoin ETF Token - hier scheinen weitere Kursgewinne vorstellbar und wahrscheinlich. Da der Presale in 10 Phasen abgewickelt wird (aktuell Phase 2) können Früh-Investoren sogar noch Buchgewinne aufbauen. Bis zum Uniswap-Listing ist dann schon das Staking von BTCETF möglich - hier beläuft sich die dynamische Staking-Rendite auf aktuell 422 % APY.

Bitcoin Minetrix

Der Presale von Bitcoin Minetrix könnte aufgrund des wichtigen Themas des dezentralisierten, tokenisierten Cloud-Minings breites Interesse wecken, insbesondere bei einem bevorstehenden Uniswap-Listing. Da Bitcoin Minetrix eine innovative Lösung für das Bitcoin-Mining bietet, die für eine breite Zielgruppe attraktiv ist, könnte das Projekt im öffentlichen Handel auf Uniswap auf erhebliche Nachfrage stoßen. Diese Art von Projekt spricht sowohl Krypto-Fans als auch die gemeinen Anleger an, die nach neuen Wegen suchen, um von der Krypto-Industrie zu profitieren. Ob Wertsteigerungspotenzial oder passives Einkommen - hier könnte jeder auf seine Kosten kommen.

Der Bitcoin Minetrix Presale hat mittlerweile schon rund 4 Millionen $ eingesammelt, was die Relevanz und Nachfrage der Idee unterstreicht. Im Stake-2-Mine-Konzept sind im Presle noch Renditen von aktuell 150 % möglich. Weiterhin hat Bitcoin Minetrix virales Potenzial und dürfte von einem bullischen Momentum beim Bitcoin profitieren, da das neue Projekt intentional das Bitcoin-Ökosystem bereichern respektive verbessern möchte.

Meme Kombat

Zu guter Letzt dürfte auch bei Meme Kombat ein Uniswap-Listing bevorstehen. Denn Meme Kombat hat mittlerweile im viralen Presale schon 1,7 Millionen $ eingesammelt - in rund 40 Stunden folgt die nächste Preiserhöhung, die den nativen MK Token verteuert.

Doch Meme Kombat ist weitaus mehr als ein Meme-Coin. Denn hier entsteht ein innovatives Gaming-Ökosystem, das sowohl Künstliche Intelligenz (Visualisierung) als auch Glücksspiel (Bet-to-Earn-Konzept) integral verankert. Damit könnte die Nachfrage aus verschiedenen Segmenten im digitalen Währungsmarkt stammen.

Zugleich ist das Meme-Branding omnipräsent. Schließlich werden elf verschiedene Meme-Figuren in der Saison 1 gegeneinander eintreten und fesselnde Kämpfe durchführen. Natürlich dürften hier die erfolgreichsten Meme-Coins aller Zeiten wie DOGE, PEPE, SHIB und FLOKI nicht fehlen. Für Viralität ist gesorgt - die zahlreichen Fans der Meme-Figuren könnte schon bald die Nachfrage nach Meme Kombat antreiben und beim Uniswap-Listing für parabolische Kursentwicklungen sorgen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.