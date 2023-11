KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Debatte über das Bürgergeld:

"Das Kernproblem ist, dass es in Deutschland kein Lohnabstandsgebot mehr gibt. Es gibt keinen Mechanismus, der sicherstellt, dass wer Vollzeit arbeitet, am Ende des Monats tatsächlich mehr Geld zur Verfügung hat, als Bürgerinnen und Bürger, die allein von staatlichen Leistungen leben. Der Lohnunterschied müsste so groß sein, dass auch Menschen in schlecht bezahlten Jobs gar nicht erst auf die Idee kommen, dass ein Leben mit Bürgergeld leichter sein könnte als der Alltag mit einem harten Job und wenig Einkommen. All das hat die Ampel-Regierung bei ihrer Bürgergeldreform zu wenig bedacht."/zz/DP/he