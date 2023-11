BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die ostdeutschen Länderchefs kommen am Mittwoch (9.30 Uhr) zu einer Sonderkonferenz in Brüssel zusammen. Auf der Agenda stehen nach Angaben der sächsischen Staatskanzlei unter anderem die irreguläre Migration und die Fachkräftesicherung. Zurzeit hat Sachsen den Vorsitz der Konferenz inne. Ministerpräsident Michael Kretschmer übergibt den Staffelstab am Mittwoch planmäßig an seinen Amtskollegen, Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (beide CDU). An den Beratungen nimmt auch der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, Carsten Schneider (SPD), teil./csd/DP/ngu