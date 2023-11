WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Spitzen von CDU und SPD in Hessen wollen am Mittwoch in Wiesbaden in Koalitionsverhandlungen für ein mögliches neues Regierungsbündnis starten. Zum Auftakt (14.30 Uhr) ist ein Pressestatement geplant. Rund fünf Wochen nach der Landtagswahl hatte CDU-Landeschef und Ministerpräsident Boris Rhein Ende vergangener Woche erklärt, mit den Sozialdemokraten Verhandlungen aufnehmen zu wollen. Den Grünen gab er nach knapp zehn Jahren schwarz-grüner Regierungszeit einen Korb.

Die CDU hatte die Landtagswahl am 8. Oktober deutlich gewonnen und konnte sich einen Partner für die künftige Regierung auswählen./löb/DP/he