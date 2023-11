Köln (ots) -WDR Jazzpreis 2024 geht an Caris Hermes und das Jugend Jazz Orchester BonnDie Preisträgerinnen und Preisträger des WDR Jazzpreis 2024 stehen fest: Ausgezeichnet wird die 1991 in Geseke geborene und in Lippstadt aufgewachsene Bassistin Caris Hermes. Hermes überzeugte die Jury durch ihre stilistische Unvoreingenommenheit, rhythmische Beweglichkeit sowie die Freude am Zusammenspiel. Der WDR Jazzpreis für Caris Hermes ist mit 10.000 Euro dotiert und verbunden mit einer Produktion mit der WDR Big Band.Der Nachwuchspreis des WDR Jazzpreis geht an das Jugend Jazz Orchester Bonn unter der Leitung von Thomas Kimmerle und Thomas Heck. Der WDR richtet damit wieder einen Fokus auf die wichtige Nachwuchsarbeit im Bereich Jazz.WDR Big Band startet NRW-Tour mit Preisträgerin Caris HermesDie Verleihung des WDR Jazzpreis findet am 14. März 2024, um 19 Uhr, im Bonner Pantheon Theater statt. Die WDR Big Band unter der Leitung von Steffen Schorn tritt im Rahmen des Preisträgerkonzerts auf. Moderator Götz Alsmann führt durch den Abend, an dem auch das Jugend Jazz Orchester Bonn sein Preisträgerkonzert spielen wird. Danach gehen die WDR Big Band und WDR Jazzpreisträgerin Caris Hermes mit Sängerin Maika Küster erstmals gemeinsam auf NRW-Tour: Am 15. März spielen sie auf der INSEL in Wuppertal, am 16. März im Haus der Stadt in Düren und am 17. März beim MercatorJazz im Theater am Marientor in Duisburg. Partner des WDR Jazzpreis 2024 sind das Jazzfest Bonn, Jazz We Can, die Jazzförderung Rhein-Ruhr GmbH und INSEL | Kultur im ADA.WDR 3-Programmchef Matthias Kremin: "Die WDR Big Band ist der perfekte Partner für den WDR Jazzpreis, um Musikerinnen und Musikern aus NRW die Chance zu geben, ihre Musik durch dieses Weltklasseensemble ins Großformat zu heben. Mit Freude schicken wir dieses Spitzenensemble zu unseren Hörerinnen und Hörern ins Land."Das Kulturradio WDR 3 überträgt den WDR Jazzpreis am 14. März 2024, ab 20 Uhr live in der Sendung WDR 3 Konzert, in der WDR 3 App sowie im Livestream der WDR Big Band auf wdr-bigband.de, facebook und YouTube.Tour-Termine WDR Big Band & Caris Hermes:Donnerstag, 14. März 2024, 19 Uhr: Pantheon Bonn, WDR Jazzpreis Verleihung mit Moderator Götz AlsmannFreitag, 15. März 2024, 20 Uhr: Wuppertal, INSELSamstag, 16. März 2024, 20 Uhr: Düren, Haus der StadtSonntag, 17. März 2024, 18.30 Uhr: Duisburg, Theater am MarientorInformationen zum Ticketverkauf gibt es über www.jazz.wdr.de und die Tickets für die Konzerte an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.eventim.de oder https://www.bonnticket.de/jazzfest-bonn-tickets/.https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2023/11/_pdf/wdr_jazzpreis_infos_preistraeger.pdfFotos unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge presse.wdr.de (http://WDR-Kinderchor.de)Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5649198