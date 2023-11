EQS-News: Encavis Asset Management AG / Schlagwort(e): Expansion/Nachhaltigkeit

Encavis Asset Management bringt Energieerzeugung und Agrarwirtschaft in Einklang: Beeindruckende Agri-PV-Anlage nun Teil des Portfolios der Encavis Asset Management



15.11.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

Energieerzeugung und Agrarwirtschaft im Einklang: Beeindruckende Agri-PV-Anlage nun Teil des Portfolios der Encavis Asset Management Neubiberg/München, 15. November 2023 - Encavis Asset Management AG (Encavis AM), ein führender Anbieter von nachhaltigen Energieinvestitionen für institutionelle Investoren und Tochterunternehmen des im MDAX notierten Wind- und Solarparkbetreibers Encavis AG, hat im Auftrag des Encavis Infrastructure Fund II (EIF II) eine Agri-Photovoltaikanlage in den Niederlanden angebunden. Die Anlage mit einer installierten Nennleistung von gut 31 Megawatt (MW) befindet sich in der Provinz Nordholland, in der Gemeinde Middenmeer. Die Agri-PV-Anlage ist bereits seit April 2023 in Betrieb und mit 70.887 Photovoltaikmodulen ausgestattet. Bei diesem PV-Anlagetyp wird die Flächennutzung dahingehend optimiert, dass Stromerzeugung und Agrarwirtschaft miteinander vereint werden. Die hohen Photovoltaikmodule erzeugen oben grünen Strom für rund 1.100 Haushalte, gleichzeitig wird unterhalb der Module unter modernsten Bedingungen regionale Landwirtschaft betrieben. Der Ende 2017 ins Leben gerufene EIF II gehört zu den größten europäischen Erneuerbare-Energien-Portfolios und betreibt einen breit diversifizierten Kraftwerksbestand mit einer Erzeugungskraft von nunmehr rund 733 MW bei einem Investitionsvolumen in Höhe von über 1,1 Milliarden Euro. Der Banken-Spezialfonds sichert den Investoren, bestehend aus deutschen Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die Chance auf nachhaltige Renditen, zusammen mit einem konkreten Beitrag zum Klimaschutz. Er wird von der HANSAINVEST LUX S.A. administriert und exklusiv durch die BayernLB betreut. "Wir sind stolz darauf, an der Realisierung solch innovativer Energieprojekte beteiligt zu sein und freuen uns über die Harmonisierung und das Miteinander von landwirtschaftlicher Nutzung und innovativer Energieerzeugung. Nicht zuletzt in Regionen mit hoher Flächennachfrage, starker landwirtschaftlicher Nutzung und großem Erzeugungspotenzial ist die Realisierung solcher Projekte ein zentraler und wertvoller Aspekt," kommentiert Karsten Mieth, Vorstandssprecher der Encavis Asset Management AG den Neu-Erwerb. Encavis Asset Management AG

Die Encavis Asset Management AG bietet institutionellen Investoren maßgeschneiderte Portfolios und Fondslösungen für Investitionen in dem Wachstumsmarkt Erneuerbare Energien. Das Unternehmen investiert bereits seit 2006 erfolgreich in diesem Bereich und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette vom Asset Sourcing bis hin zum operativen Management der Anlagen ab. Die Encavis Asset Management AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der im MDAX notierten Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) und profitiert als Teil des Encavis-Konzerns von deren langjährigen Erfahrungen und dessen breiten Branchennetzwerks. Die Encavis AG ist einer der führenden konzernunabhängigen und börsennotierten Stromanbieter (IPPs) im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen erwirbt und betreibt (Onshore-)Windparks und Solaranlagen in Deutschland sowie in weiteren europäischen Ländern. Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 3,5 Gigawatt (GW), davon mehr als 2,1 GW durch die Encavis AG. Dies entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaikanlagen. Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht Encavis den "Prime"- Status. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.encavis-am.com Ihr Kontakt:

Encavis AG

Tanja Van den Wouwer

Head of Sustainability & Communications

Telefon +49 (0)89 442 30 60 25

tanja.van_den_wouwer@encavis.com



15.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com