Q4 GJ 2023: UMSATZ 4,149 MILLIARDEN EURO, SEGMENTERGEBNIS 1,044 MILLIARDEN EURO, SEGMENTERGEBNIS-MARGE 25,2 PROZENT, FREE-CASH-FLOW 614 MILLIONEN EURO

GJ 2023: UMSATZ 16,309 MILLIARDEN EURO, PLUS 15 PROZENT GEGENÜBER VORJAHR, SEGMENTERGEBNIS 4,399 MILLIARDEN EURO, PLUS 30 PROZENT GEGENÜBER VORJAHR, SEGMENTERGEBNIS-MARGE 27,0 PROZENT, BEREINIGTES ERGEBNIS JE AKTIE 2,65 EURO, PLUS 35 PROZENT GEGENÜBER VORJAHR,

FREE-CASH-FLOW 1,158 MILLIARDEN EURO, BEREINIGTER FREE-CASH-FLOW 1,638 MILLIARDEN EURO

AUSBLICK GJ 2024: BEI EINEM UNTERSTELLTEN EUR/USD-WECHSELKURS VON 1,05 WIRD EIN UMSATZ VON ETWA 17 MILLIARDEN EURO PLUS ODER MINUS 500 MILLIONEN EURO MIT EINER SEGMENTERGEBNIS-MARGE VON ETWA 24 PROZENT IN DER MITTE DER UMSATZSPANNE ERWARTET. DIE BEREINIGTE BRUTTOMARGE SOLLTE BEI RUND 45 PROZENT LIEGEN. INVESTITIONEN SIND IN HÖHE VON ETWA 3,3 MILLIARDEN EURO GEPLANT. DER UM INVESTITIONEN IN FRONTEND-GEBÄUDE UND DIE AKQUISITION VON GAN SYSTEMS BEREINIGTE FREE-CASH-FLOW SOLLTE ETWA 2,2 MILLIARDEN EURO BETRAGEN UND DER BERICHTETE FREE-CASH-FLOW EINEN WERT VON ETWA 400 MILLIONEN EURO ERREICHEN

AUSBLICK Q1 GJ 2024: BEI EINEM UNTERSTELLTEN EUR/USD-WECHSELKURS VON 1,05 WIRD EIN UMSATZ VON ETWA 3,8 MILLIARDEN EURO ERWARTET. DIE SEGMENTERGEBNIS-MARGE WIRD DABEI ETWA 22 PROZENT BETRAGEN

DIVIDENDENVORSCHLAG FÜR GJ 2023: ERHÖHUNG DER DIVIDENDE AUF 0,35 EURO JE AKTIE NACH 0,32 EURO IM VORJAHR Neubiberg, 15. November 2023 - Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 30. September 2023 abgelaufene vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2023 bekannt. "Infineon hat im Geschäftsjahr 2023 bei Umsatz und Profitabilität neue Rekorde erreicht. Die Ergebnisse sind eine erste Bestätigung auf unserem ambitionierteren Kurs, den wir als Unternehmen vor einem Jahr eingeschlagen haben", sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon. "Dabei bewegen wir uns weiterhin in einem anspruchsvollen Umfeld. Unsere Zielmärkte entwickeln sich unterschiedlich: Das strukturelle Halbleiterwachstum in den Bereichen erneuerbare Energien, Elektromobilität - insbesondere in China - und bei Mikrocontrollern für die Automobilindustrie ist ungebrochen. Dagegen durchlaufen Consumer-, Kommunikations-, Computing- und IoT-Anwendungen ein temporäres Nachfragetief. In Summe erwarten wir auch für das Geschäftsjahr 2024 weiteres, wenn auch geringeres Umsatzwachstum. Wir reagieren entschlossen auf die Marktsituation. Gleichzeitig setzen wir unsere Strategie mit Blick auf die strukturellen Wachstumschancen weiter konsequent um und bauen unsere Führungsposition bei Power-Systemen und IoT mit langfristigen Investitionen aus." in Millionen Euro Q4 GJ23 Q3 GJ23 +/- in % Umsatzerlöse 4.149 4.089 1 Bruttomarge (in %) 43,6% 44,5% Bereinigte Bruttomarge1 (in %) 45,5% 46,2% Segmentergebnis 1.044 1.067 -2 Segmentergebnis-Marge (in %) 25,2% 26,1% Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten 748 835 -10 Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten, abzüglich Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 5 -4 +++ Ergebnis nach Steuern 753 831 -9 in Euro Ergebnis je Aktie - unverwässert 0,57 0,63 -10 Ergebnis je Aktie - verwässert 0,57 0,63 -10 Bereinigtes Ergebnis je Aktie - verwässert1,2 0,65 0,68 -4

1 Die Überleitung vom Konzernüberschuss zum bereinigten Konzernüberschuss und zum bereinigten Ergebnis je Aktie sowie die Überleitung von den Umsatzkosten zu den bereinigten Umsatzkosten und der bereinigten Bruttomarge finden Sie in der Quartalsinformation unter www.infineon.com . 2 Die Berechnung des Ergebnisses je Aktie und des bereinigten Ergebnisses je Aktie basiert auf ungerundeten Werten. GESCHÄFTSENTWICKLUNG IM VIERTEN QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2023 Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 betrug der Konzernumsatz 4.149 Millionen Euro. Gegenüber dem Umsatz im Vorquartal von 4.089 Millionen Euro betrug der Anstieg 1 Prozent. Die Segmente Automotive (ATV), Green Industrial Power (GIP) und Connected Secure Systems (CSS) verzeichneten einen Umsatzanstieg. Der Umsatz im Segment Power & Sensor Systems (PSS) ging leicht zurück. Die Bruttomarge erreichte im vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres 43,6 Prozent nach 44,5 Prozent im Vorquartal. Die bereinigte Bruttomarge betrug 45,5 Prozent nach 46,2 Prozent im Vorquartal. Das Segmentergebnis belief sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 auf 1.044 Millionen Euro nach 1.067 Millionen Euro im Vorquartal. Die Segment ergebnis-Marge erreichte 25,2 Prozent nach 26,1 Prozent im dritten Quartal. Das nicht den Segmenten zugeordnete Ergebnis betrug im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 minus 132 Millionen Euro nach minus 71 Millionen Euro im Vorquartal. Von dem Gesamtbetrag entfielen minus 79 Millionen Euro auf die Umsatzkosten, minus 57 Millionen Euro auf die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten sowie minus 12 Millionen Euro auf die Forschungs- und Entwicklungskosten. Hinzu kamen sonstige betriebliche Erträge in Höhe von (netto) 16 Millionen Euro. Darin ist nochmals ein Ertrag aus dem Verkauf des Standorts Temecula (USA) enthalten, der im Vergleich zum Vorquartal aber geringer ausfällt. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 belief sich das Betriebsergebnis auf 912 Millionen Euro nach 996 Millionen Euro im Vorquartal. Das Finanzergebnis betrug im vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres minus 6 Millionen Euro nach minus 5 Millionen Euro im dritten Quartal. Der Steueraufwand im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 belief sich auf 163 Millionen Euro nach 167 Millionen Euro im Vorquartal. Das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten erreichte im vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres 748 Millionen Euro nach 835 Millionen Euro im Vorquartal. Das Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten betrug 5 Millionen Euro nach minus 4 Millionen Euro im Vorquartal. Das Ergebnis nach Steuern belief sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 auf 753 Millionen Euro. Im dritten Quartal waren 831 Millionen Euro erzielt worden. Das Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten belief sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 auf 0,57 Euro nach 0,63 Euro im Vorquartal (jeweils unverwässert und verwässert). Das bereinigte Ergebnis je Aktie 3 (verwässert) erreichte im vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres 0,65 Euro nach 0,68 Euro im dritten Quartal. Die Investitionen , vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten, erhöhten sich im vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres auf 1.057 Millionen Euro nach 786 Millionen Euro im Vorquartal. Die Abschreibungen beliefen sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 auf 450 Millionen Euro nach 441 Millionen Euro im dritten Quartal. Der Free-Cash-Flow belief sich im vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres auf 614 Millionen Euro nach 326 Millionen Euro im Vorquartal. Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten stieg auf 1.652 Millionen Euro nach 1.033 Millionen Euro im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023. Die Brutto-Cash-Position erhöhte sich zum Ende des vierten Quartals des vergangenen Geschäftsjahres auf 3.590 Millionen Euro nach 2.986 Millionen Euro zum 30. Juni 2023. Die Finanzschulden betrugen zum Ende des vierten Quartals 4.733 Millionen Euro nach 4.679 Millionen Euro am Ende des dritten Quartals. Die Netto-Cash-Position belief sich auf minus 1.143 Millionen Euro nach minus 1.693 Millionen Euro am Ende des Vorquartals. DIVIDENDENVORSCHLAG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023: 0,35 EURO JE AKTIE Mit unserer Dividendenpolitik verfolgen wir das Ziel, unsere Aktionäre angemessen an der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens zu beteiligen. Die Ausschüttung je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,05 Euro erhöht und belief sich auf 0,32 Euro. Es ist geplant, der Hauptversammlung im Februar 2024 eine weitere Erhöhung von 0,03 Euro vorzuschlagen, um so das erfolgreiche Geschäftsjahr 2023 angemessen zu reflektieren und gleichzeitig den finanziellen Spielraum des Unternehmens für weiteres profitables Wachstum zu erhalten. Sollte die Hauptversammlung dem geplanten Vorschlag zustimmen, so würde die Dividende für das Geschäftsjahr 2023 auf 0,35 Euro steigen. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien belief sich zum 30. September 2023 unverändert auf 1.305.921.137 Stück. Hierin enthalten waren nun 2.171.026 Aktien in Eigenbesitz, die nicht dividendenberechtigt sind. Die voraussichtliche Ausschüttungssumme würde somit von 417 Millionen im Vorjahr auf 456 Millionen Euro steigen. AUSBLICK FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024 Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,05 Euro wird im Geschäftsjahr 2024 ein Umsatz von etwa 17 Milliarden Euro plus oder minus 500 Millionen Euro erwartet. Dies entspricht einem Wachstum von rund 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Segment ATV wird ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich erwartet. Der Umsatz im Segment GIP sollte im Vergleich zum Vorjahr in etwa stabil bleiben. Für die Segmente PSS und CSS wird jeweils von einem Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich ausgegangen. Bei dem erwarteten Umsatz von etwa 17 Milliarden Euro sollte die bereinigte Bruttomarge bei rund 45 Prozent und die Segmentergebnis-Marge bei rund 24 Prozent liegen. Für das Geschäftsjahr 2024 sind Investitionen , vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten, in Höhe von etwa 3,3 Milliarden Euro geplant. Schwerpunkte sind dabei die Fertigstellung der Phase 1 des dritten, für sogenannte Verbundhalbleiter vorgesehenen Fertigungsgebäudes am Standort Kulim (Malaysia) und der Beginn der Phase 2. Weiterhin wird ein Großteil der Mittel in den Bau des vierten, für Analog-/Mixed-Signal-Komponenten und Leistungshalbleiter vorgesehenen Fertigungsgebäudes in Dresden, Deutschland, investiert. Erhebliche Mittel werden auch in die Anlagen für die Herstellung von Produkten auf Basis von Siliziumkarbid und Galliumnitrid fließen. Die Abschreibungen sollten im Geschäftsjahr 2024 etwa 2,1 Milliarden Euro betragen. Davon entfallen etwa 400 Millionen Euro auf Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen, hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Erwerb von Cypress. Der um Investitionen in Frontend-Gebäude sowie den Kauf von GaN Systems bereinigte Free-Cash-Flow wird in einer Höhe von etwa 2,2 Milliarden Euro erwartet, was einem Wert von etwa 13 Prozent des prognostizierten Jahresumsatzes von 17 Milliarden Euro entspricht. Der berichtete Free-Cash-Flow sollte etwa 400 Millionen Euro erreichen. AUSBLICK FÜR DAS ERSTE QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2024 Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 erwartet Infineon bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,05 einen Umsatz von etwa 3,8 Milliarden Euro. Der Umsatz im Segment ATV wird voraussichtlich gegenüber dem Vorquartal unverändert bleiben. In den Segmenten GIP, PSS und CSS wird der Umsatz im ersten Quartal voraussichtlich um einen mittleren Zehner-Prozentsatz zurückgehen. Bei dem prognostizierten Konzernumsatz wird die Segmentergebnis-Marge etwa 22 Prozent betragen. 3 Der bereinigte Konzernüberschuss und das bereinigte Ergebnis je Aktie (verwässert) sind kein Ersatz oder keine höherwertigen Kennzahlen, sondern stets als zusätzliche Information zu dem nach IFRS ermittelten Konzernüberschuss beziehungsweise Ergebnis je Aktie (verwässert) aufzufassen. Die Geschäftsentwicklung der Segmente von Infineon im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 befindet sich in der Quartalsinformation unter www.infineon.com . Alle Finanzdaten in dieser Quartalsinformation sind vorläufig und ungeprüft. TELEFONKONFERENZ FÜR ANALYSTEN UND PRESSEKONFERENZ Der Vorstand der Infineon Technologies AG wird am 15. November 2023 um 9:30 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz inklusive Webcast für Analysten und Investoren (nur in englischer Sprache) durchführen, um über die Entwicklung des Unternehmens im vierten Quartal und das Geschäftsjahr 2023 sowie über den Ausblick für das erste Quartal und das Geschäftsjahr 2024 zu informieren. Darüber hinaus findet um 11:00 Uhr (MEZ) eine Pressekonferenz mit dem Vorstand statt. Diese wird in Deutsch und Englisch über das Internet übertragen. Die Konferenzen werden live und als Download auf der Website von Infineon unter www.infineon.com/boerse verfügbar sein. Die aktuelle Q4-Investoren-Präsentation (nur in englischer Sprache) befindet sich auf der Website von Infineon unter:

12.11.2024* Presseinformation zu den Ergebnissen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024 ÜBER INFINEON Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com Follow us: X - Facebook - LinkedIn H I N W E I S Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Infineon-Konzerns. Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Infineon übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe aufaddieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen. Alle in dieser Presseinformation genannten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft.





