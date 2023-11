The following instruments on XETRA do have their first trading 15.11.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.11.2023Aktien1 CA53951J1066 LNG Energy Group Corp.2 FR001400LAA6 Orpea BZR3 CA13709C1005 CanAlaska Uranium Ltd.4 BE0974461940 MDxHealth S.A.5 CA9546069506 West Mining Corp.6 CA98959U3064 Zinc8 Energy Solutions Inc.Anleihen1 USH42097ES26 UBS Group AG2 USH42097ER43 UBS Group AG3 AT000B127097 Oberbank AG4 DE000DD5A5P4 DZ BANK AG5 DE000DD5A5N9 DZ BANK AG6 AT0000A381A6 Erste Group Bank AG7 XS2721465271 Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.8 FR001400M2R9 Arkema S.A.9 FR001400M1S9 Caisse Francaise de Financement Local10 XS2719998952 EG Global Finance PLC11 US302635AM98 FS KKR Capital Corp.12 DK0030512421 Nykredit Realkredit A/S13 XS2678233243 QNB Finansbank AS14 FR001400M1X9 Sogecap S.A.15 AU3CB0304434 National Australia Bank Ltd.16 AU3CB0304426 National Australia Bank Ltd.17 DE000HLB52W0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale