Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4988/ Live auf der Gewinn-Messe auf unserem Börsenradio-Podcaststand aufgenommen: Christian Röhl ist Mr. Dividende in der DACH Region, reichweitenstarker Publisher via echtgeld.tv, Bestseller-Autor und eines meiner persönlichen Social Media Vorbilder. Kennengelernt habe ich Christian bei den ersten Zertifikate Awards in Österreich, er war der Moderator. Wir sprechen auch über das Going Public Magazin, das Leben als Vermögensverwalter in eigener Sache und zwei Dosen Bier im Pool. Und ganz ohne Dividenden geht es bei Christian nie, ich frage ihn nach dem Unterschieden zwischen österreichischen und deutschen Dividendenzahlern.https://www.echtgeld.tv https://wonderl.ink/@cwroehl About: Die Serie ...

