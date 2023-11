Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Personalie

ALVAREZ & MARSAL ERNENNT GIUSEPPE (BEPPE) DI RISO ZUM LEITER FINANCIAL SERVICES ADVISORY IN DER SCHWEIZ



15.11.2023 / 08:00 CET/CEST





Zürich, 15. November 2023 - Das weltweit führende Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal (A&M) hat Giuseppe (Beppe) Di Riso zum Managing Director und Co-Leiter des Beratungsbereichs Financial Services Industry (FSI) in der Schweiz ernannt. Zudem wird Herr Di Riso gemeinsam mit Managing Director Bernhard Engel den Bereich Financial Services Industry (FSI) in der DACH-Region leiten. Die Ernennung von Giuseppe Di Riso unterstreicht das Bestreben von A&M, die steigende Nachfrage nach Performance-Steigerung, Bilanzoptimierung und M&A-Beratung in der Region zu bedienen.

Giuseppe Di Riso, ein renommierter Experte für Performance Improvement und Business Transformation, bringt umfassende Erfahrung in den Finanzsektor ein, insbesondere in den Bereichen Versicherungen, Banken, Vermögensverwaltung und Asset-Management. Als italienisch-schweizerischer Doppelbürger verfügt Herr Di Riso über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im internationalen Finanzdienstleistungssektor, sowohl in beratender als auch in leitender operativer Funktion. Sein Beratungsfokus erstreckt sich über Strategie, Produkte & Lösungen, Fusionen & Übernahmen, Post-Merger-Aktivitäten sowie Transformation, wobei sein Ziel stets die Wertschöpfungssteigerung für seine Kunden ist.

David Edmonds, Managing Director, Co-Leiter der A&M Financial Industry Advisory Services (FIAS) und Global Portfolio Lead Advisory Services, sagt: "Höhere Zinsen, anspruchsvolle Aktionäre, zunehmend komplexe und vernetzte Regulierung, veränderte Kundenpräferenzen, digitale Störungen und geopolitische Risiken treiben den raschen Wandel voran. Beppe Di Riso stärkt unsere Fähigkeit, Kunden bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen und gleichzeitig Chancen zu erkennen, um aus Transaktionen, Umbruch- und Krisensituationen Wert zu schöpfen. Er teilt die ergebnisorientierte Denkweise von A&M und steht im Einklang mit unserem operativen Erbe. Sein aufrichtiger und direkter Führungsstil wird unseren Kunden in der Schweiz und der DACH-Region dabei helfen, ihre Geschäfts- und Transformationsziele zu erreichen".

Vor seinem Wechsel zu A&M, hatte Herr Di Riso mehrere globale Führungspositionen bei Swiss Re und Zurich Insurance Group inne. Davor war er bei McKinsey & Company tätig, wo er Banken, Vermögensverwalter und große globale Investoren bei Fusionen und Übernahmen (M&A), Post-Merger, Kundenmanagement und Performance-Steigerungen in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika unterstützte. Herr Di Riso war außerdem in den Bereichen Marketing und Vertrieb mit Gewinn- und Verlustverantwortung (P&L) bei Cadbury Schweppes und der L'Oréal Group in Italien und Frankreich tätig.

Bernhard Engel, Managing Director, kommentierte: "Beppe verkörpert die Kernwerte von A&M: Integrität, Qualität und Objektivität. Sein umfassendes Fachwissen erweitert die Kompetenzen unserer Teams und Wachstumsopportunitäten in der Schweiz. Seine tiefgreifenden Branchenkenntnisse und langjährigen Beziehungen fördern unsere Fähigkeit, die lokalen, regionalen und internationalen Marktanforderungen zu erfüllen.

Giuseppe (Beppe) Di Riso sagte: "Ich bin stolzer Schweizer und italienischer Doppelbürger. Die Schweiz ist nicht nur ein weltweites Zentrum für Forschung und Innovation, sondern auch ein reifer Markt, der sich dem Streben nach höheren Margen und Effizienz stellt, insbesondere durch Automatisierung und Digitalisierung. Die integrierte Plattform und das globale Netzwerk an erfahrenen Finanzdienstleistungsexperten von A&M ist perfekt aufgestellt, um Kunden dabei zu helfen, solche Herausforderungen in Chancen umzuwandeln. Die unternehmerische Kultur und die engagierten Senior-Leader-Teams von A&M fördern Partnerschaften, die den Kunden helfen, Veränderungen voranzutreiben und konkrete Ergebnisse zu erzielen. Ich freue mich, einem so talentierten, vielfältigen und engagierten Team beizutreten und gemeinsam Kunden bei der Bewältigung ihrer dringlichsten und anspruchsvollsten Aufgaben in den Bereichen Transaktionen, Umbruch- und Krisensituationen zu unterstützen."

Über Alvarez & Marsal

Führende, global operierende Unternehmen, Investoren und öffentliche Einrichtungen weltweit wenden sich an Alvarez & Marsal (A&M), für kompetente Unterstützung bei der Lösung betrieblicher, finanzieller und/oder regulatorischer Herausforderungen. A&M befindet sich seit seiner Gründung im Jahr 1983 in Privatbesitz. Wenn herkömmliche Ansätze nicht ausreichen, um Veränderungen herbeizuführen und den Wandel voranzutreiben suchen Kunden unser umfassendes Fachwissen und unsere Fähigkeit, praktische Lösungen für ihre einzigartigen Probleme zu liefern.

Mit über 8.500 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten liefern wir konkrete Ergebnisse für Unternehmen, Verwaltungsräte, Private-Equity-Firmen, Anwaltskanzleien und Regierungs-behörden, die vor komplexen Herausforderungen stehen. Unsere Führungskräfte und ihre Teams nutzen die Erfahrung von A&M im Bereich Restrukturierung, um Unternehmen zu helfen, entschlossen zu handeln, ihr Wachstum zu beschleunigen und ihre Ergebnisse zu verbessern. Wir sind erfahrene Fachleute und Berater, ehemalige Regulatoren und Industriebehörden, die sich gemeinsam dafür einsetzen, dass unsere Kunden wissen, was notwendig ist, um Veränderungen in strategischen Unternehmenswert umzuwandeln, Risiken zu managen und in jeder Wachstumsphase Werte zu schaffen.



Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: AlvarezandMarsal.com .

KONTAKT:

Nicolas Weidmann

Dynamics Group,

+41 (0)79 372 2981

nwe@dynamicsgroup.ch



