Randomisierte kontrollierte Studie erreicht primären Endpunkt und findet statistisch signifikanten dauerhaften Nutzen für Patienten 3,4 Jahre nach der Behandlung

InGeneron, Inc., ein in der klinischen Phase befindliches Biotechnologieunternehmen, gab heute positive klinische Studiendaten bekannt, die die langfristige Sicherheit und Wirksamkeit der Zelltherapie von InGeneron bei der Behandlung von Rissen der Rotatorenmanschette mit geringer Dicke belegen. Die Ergebnisse der randomisierten, kontrollierten Studie von InGeneron, in der die Patienten nach der Behandlung 3,4 Jahre lang beobachtet wurden, wurden unter dem Titel "Management of partial-thickness rotator cuff tears with autologous adipose-derived regenerative cells is safe and more effective than injection of corticosteroid" in Nature's Scientific Reports am 9.November 2023 veröffentlicht.

Symptomatische partielle Risse der Rotatorenmanschette (sPTRCT) sind eine häufige Ursache für Schulterschmerzen, Funktionseinbußen und Berufsunfähigkeit. Die derzeitigen nicht-chirurgischen und chirurgischen Behandlungen bieten keinen natürlichen Ersatz für geschädigtes Sehnengewebe und führen häufig nicht zu besseren klinischen Ergebnissen. Die Therapie von InGeneron umfasst den Einsatz von aus Fettgewebe gewonnenen regenerativen Zellen (ADRCs), die die Heilung und Geweberegeneration fördern können, indem sie Entzündungen reduzieren, die Bildung neuer Blutgefäße anregen und neues Gewebe zur Ergänzung von beschädigtem Gewebe erzeugen.

Die Studienteilnehmer wurden nach dem Zufallsprinzip entweder einer einzigen Injektion von ADRCs oder einer einzigen Injektion von Kortikosteroid zugeteilt. Diese Langzeit-Nachbeobachtungsstudie, die über 41 Monate (3,4 Jahre) nach der Behandlung durchgeführt wurde, zeigte, dass ADRCs nicht nur sicher, sondern auch wirksamer als Kortikosteroid-Injektionen zur Verbesserung der Schulterfunktion und zur Schmerzlinderung bei den behandelten Patienten waren. Diese Ergebnisse untermauern die zuvor veröffentlichten 1-Jahres-Nachbeobachtungsergebnisse und unterstreichen das Potenzial der Zelltherapie von InGeneron, Patienten einen dauerhaften klinischen Nutzen zu bieten. Darüber hinaus gaben MRT-Scans der Patienten, die 6 Monate nach der Behandlung aufgenommen wurden, einen weiteren Einblick in die Wirkung der ADRCs im geschädigten Gewebe.

"Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen das Potenzial dieser regenerativen Zelltherapie als krankheitsmodifizierende Behandlung für orthopädische Erkrankungen", sagte Eckhard Alt, MD PhD, Executive Chairman von InGeneron. "Ich bin begeistert von der langfristigen Wirksamkeit der in dieser Studie gezeigten Behandlung und der Aussicht, eine minimal-invasive Behandlungsoption für viele Patienten anbieten zu können, die mit den heute verfügbaren Behandlungen keine Linderung erfahren. Wir glauben, dass diese Ergebnisse einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur Weiterentwicklung des Behandlungsstandards für partielle Risse der Rotatorenmanschette darstellen, indem sie eine dauerhafte, regenerative Alternative zum traditionellen Kortikosteroid-Behandlungspfad bieten."

Die Forschungsanstrengungen werden mit laufenden klinischen Studien fortgesetzt, die darauf abzielen, umfassende Daten zu sammeln, um zukünftige Zulassungsanträge zu unterstützen. Das Zelltherapiesystem Transpose RT von InGeneron wird derzeit in drei laufenden FDA-zugelassenen klinischen Studien zur Behandlung von Teilrissen der Rotatorenmanschette, Handgelenksarthrose und Facettengelenksyndrom untersucht.

Details zur Veröffentlichung

DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-46653-4

Zitat: Lundeen, M., Hurd, J.L., Hayes, M. et al. Management of partial-thickness rotator cuff tears with autologous adipose-derived regenerative cells is safe and more effective than injection of corticosteroid. Sci Rep 13, 19348 (2023).

Über das Transpose RT-System und aktuelle klinische Studien

Die RT-Zelltherapie-Plattform Transpose von InGeneron besteht aus einer Verarbeitungseinheit, einem Satz von Einwegprodukten und Matrase, einer proprietären Enzymmischung. Die Plattform ermöglicht die Isolierung von regenerativen Zellen aus dem eigenen Fettgewebe des Patienten am Point-of-Care für eine Behandlung am selben Tag. Die Zellen werden dem geschädigten Gewebe des Patienten durch Injektion unter Ultraschall- oder Fluoroskopiekontrolle wieder zugeführt.

Das Transpose RT System wird in mehreren von der FDA genehmigten klinischen Studien untersucht und ist derzeit in den Vereinigten Staaten nur für Forschungszwecke erhältlich. Weitere Informationen zu den aktiv teilnehmenden klinischen Studien von InGeneron finden Sie unter www.clinicaltrials.gov unter den Kennungen NCT03752827, NCT03513731 und NCT03503305.

Über InGeneron

InGeneron ist ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das neuartige, sichere und evidenzbasierte Zelltherapien entwickelt. Wir setzen neue therapeutische Maßstäbe, indem wir minimal-invasive Behandlungen ermöglichen, die das Heilungspotenzial der eigenen regenerativen Zellen jedes Patienten freisetzen, die am Ort der Behandlung für eine Behandlung am selben Tag aufbereitet werden. Wir konzentrieren uns derzeit auf die Unterstützung von Patienten mit orthopädischen Erkrankungen und führen mehrere klinische Studien durch, um unsere Technologie als krankheitsmodifizierende Behandlung zu validieren. Auf der Grundlage von mehr als 20 Jahren Forschung widmet sich InGeneron der Entwicklung von Therapien, die durch klinische Nachweise gestützt und von der FDA zugelassen sind.

www.ingeneron.com

