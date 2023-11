Am Vortag hatte ein unerwartet starker Rückgang der Inflationsrate in den USA den Dollar belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen.Frankfurt - Der Euro hat sich in der Nacht zum Mittwoch wenig verändert und damit die kräftigen Kursgewinne vom Vortag gehalten. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0878 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Auch der Franken hat sich gegenüber den Hauptwährungen nur wenig bewegt. Der Dollar notiert aktuell bei 0,8885 nach 0,8891 Franken am Vorabend.

