Das US-Repräsentantenhaus hat für einen Übergangshaushalt gestimmt und einen sogenannten Shutdown vorerst abgewendet. Der vom neuen republikanischen Vorsitzenden der Kongresskammer, Mike Johnson, vorgelegte und mithilfe der Demokraten am Dienstag (Ortszeit) gebilligte Entwurf stellt eine Finanzierung der Bundesbehörden bis Mitte Januar beziehungsweise Anfang Februar sicher. Der Text enthält aber keine neuen Hilfen für Israel und die Ukraine und muss vor einer Unterschrift von Präsident Joe Biden noch den Senat passieren. Ohne Übergangsbudget würde in der Nacht auf Samstag eine als Shutdown bekannte Haushaltssperre in Kraft treten. Hunderttausende Staatsbedienstete würden dann in einen unbezahlten Zwangsurlaub geschickt, öffentliche Einrichtungen wie Nationalparks und staatliche Museen würden geschlossen bleiben.

Die USA waren erst Ende September nur knapp einem Shutdown entgangen. Der Kongress stimmte damals in letzter Minute für einen Übergangshaushalt, der eine Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 17. November sicherstellte.

Im Oberhaus des US-Parlaments haben die Spitzen beider Parteien Zustimmung zu Johnsons Vorschlag signalisiert. Grundsätzlich müssen sich die beiden Parteien auf ein umfassendes Budget für das seit Anfang Oktober laufende Haushaltsjahr 2024 einigen und würden durch den Übergangshaushalt Zeit gewinnen.

22:05 Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Einzelhandelsumsatz Oktober PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Empire State Manufacturing Index November PROGNOSE: -3,0 zuvor: -4,6 Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:00 Lagerbestände September PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.524,25 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.932,25 +0,3% Nikkei-225 33.519,70 +2,5% Hang-Seng-Index 17.966,78 +3,3% Kospi 2.486,67 +2,2% Shanghai-Composite 3.070,34 +0,5% S&P/ASX 200 7.105,90 +1,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Sehr fest - Auslöser der Kauflaune sind günstiger als gedacht ausgefallene US-Inflationsdaten im Oktober. Sie bestärken die Märkte in der Einschätzung, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht ist, also keine weiteren Zinserhöhungen mehr notwendig sein dürften, um die Inflation auf das gewünschte Maß zu drücken. Am US-Anleihemarkt waren die Renditen darauf regelrecht abgestürzt. In Tokio sinkt die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen um gut 5 Basispunkte auf 0,8 Prozent. Dazu kommt, dass der in den USA drohende sogenannte Shutdown zunächst abgewendet wurde. Erneut einigte man sich im Repräsentantenhaus zumindest auf eine Übergangslösung - diesmal bis Mitte Januar. Schanghai hinkt etwas hinterher. Hier könnte etwas bremsen, dass die chinesische Notenbank im Zuge einer Liquiditätsspritze für den Geldmarkt ihren Einjahreszins unverändert gelassen und nicht etwa gesenkt hat.

Unter den Einzelwerten geht es in Tokio für Nippon Paint Holdings um gut 8 Prozent nach oben nach einer Erhöhung der Gewinnprognose. Ebenfalls nach Vorlage der Quartalszahlen geht es für Mitsubishi UFJ um 2,2 Prozent nach unten, wobei Finanzwerte allgemein angesichts der sinkenden Marktzinsen hinterherhinken. Sumitomo Mitsui Financial zeigen sich nach der Zahlenvorlage 0,3 Prozent höher, der Kurs der Werbeagentur Dentsu knickt um 10 Prozent ein.

US-NACHBÖRSE

Getty Images Holdings senkte den Ausblick für 2023 angesichts diverser Herausforderungen wie die Streiks in Hollywood und der stärkere Dollar. Der Kurs der Bildagentur sackte darauf um 6,3 Prozent ab. Wenig tat sich kursmäßig bei Therapeutics MD. Das auf Frauengesundheit spezialisierte Unternehmen hatte mitgeteilt, strategische Optionen für sich zu prüfen. Dazu sollen eine Übernahme, eine Fusion oder der Verkauf von Vermögenswerten gehören. Solid Biosciences schossen um knapp 39 Prozent nach oben. Ein Antrag des Unternehmens auf Prüfung eines neuen Medikaments war von der US-Arznei- und Lebensmittelaufsicht (FDA) genehmigt worden. Novanta gaben um 2 Prozent nach. Das Medizintechnikunternehmen hatte die Übernahme von Motion Solutions für 189 Millionen US-Dollar mitgeteilt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.827,70 +1,4% 489,83 +5,1% S&P-500 4.495,70 +1,9% 84,15 +17,1% Nasdaq-Comp. 14.094,38 +2,4% 326,64 +34,7% Nasdaq-100 15.812,47 +2,1% 329,69 +44,5% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 1.059 Mio 780 Mio Gewinner 2.667 1.403 Verlierer 254 1.456 unverändert 34 101

Sehr fest - Niedriger als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten im Oktober lösten eine Kaufwelle aus. Die Daten schürten die bereits dominierende Hoffnung, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht sein könnte. Zum ersten Mal in diesem Jahr stagnierten die Preise im Monatsvergleich, "für den Aktien- und den Rentenmarkt eine gleichermaßen gute Nachricht", hieß es. Bei den Einzelwerten machten Theseus Pharmaceuticals einen Satz um knapp 49 Prozent nach oben. Das Biopharmaunternehmen hat seine Belegschaft um 72 Prozent reduziert und prüft nun strategische Alternativen. Das Elektroauto-Startup Fisker verfehlte im dritten Quartal die Erwartungen auf breiter Front. Der Kurs gab um 18,7 Prozent nach.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,83 -21,1 5,04 41,0 5 Jahre 4,43 -23,6 4,67 43,0 7 Jahre 4,47 -22,7 4,70 49,9 10 Jahre 4,44 -19,3 4,63 56,1 30 Jahre 4,62 -13,4 4,76 65,3

Mit den Renditen am US-Anleihemarkt ging es nach den günstiger als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten steil nach unten. Am Zinsterminmarkt sank die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Dezember von rund 14 auf nur noch 5 Prozent. Am Markt würden nun bereits verstärkt Zinssenkungen eingepreist, hieß es.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:35 % YTD EUR/USD 1,0876 +0,0% 1,0875 1,0707 +1,6% EUR/JPY 163,79 +0,1% 163,65 162,34 +16,7% EUR/GBP 0,8706 -0,0% 0,8706 0,8706 -1,6% GBP/USD 1,2494 +0,0% 1,2492 1,2299 +3,3% USD/JPY 150,59 +0,1% 150,46 151,62 +14,8% USD/KRW 1.301,32 -0,3% 1.305,36 1.328,62 +3,1% USD/CNY 7,2414 +1,1% 7,1603 7,2939 +5,0% USD/CNH 7,2453 -0,1% 7,2536 7,3009 +4,6% USD/HKD 7,8035 -0,0% 7,8063 7,8071 -0,1% AUD/USD 0,6509 +0,1% 0,6500 0,6370 -4,5% NZD/USD 0,6030 +0,5% 0,6002 0,5874 -5,1% Bitcoin BTC/USD 35.614,94 -0,0% 35.620,56 36.689,50 +114,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar geriet nach den US-Inflationsdaten und parallel zu den abstürzenden Renditen am US-Anleihemarkt stark unter Druck. Der Dollarindex büßte 1,5 Prozent ein. Für den Euro ging es dagegen deutlich nach oben auf rund 1,0870 Dollar. Vor den US-Preisdaten hatte er bei 1,0725 notiert.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,68 78,26 +0,5% +0,42 +1,8% Brent/ICE 82,94 82,47 +0,6% +0,47 +1,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zeigten sich kaum verändert. Einerseits hatte nach der Opec auch die Internationale Energie-Agentur (IEA) ihre Erwartungen an die weltweite Ölnachfrage 2023 erhöht, andererseits scheint die Krisenlage im Nahen Osten weiter regional begrenzt zu bleiben und nicht noch weiter zu eskalieren.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.969,34 1.963,37 +0,3% +5,97 +8,0% Silber (Spot) 23,25 23,13 +0,5% +0,13 -3,0% Platin (Spot) 890,08 892,50 -0,3% -2,43 -16,7% Kupfer-Future 3,69 3,68 +0,1% +0,00 -3,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (+0,8%) profitierte vom gesunkenen Dollar und den deutlich gefallenen Marktzinsen.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

CHINA - Zinspolitik

