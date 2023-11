NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Delivery Hero von 53,90 auf 54,30 Euro angehoben und die Papiere auf der "Conviction Buy List" belassen. Analystin Lisa Yang lobte nach dem Bericht zum dritten Quartal die weiter anziehende Dynamik beim Bruttowarenwert (GMV). Zudem hob sie in ihrer am Mittwoch vorliegenden Studie Fortschritte bei der Profitabilität und beim Barmittelzufluss hervor./ag/edh

