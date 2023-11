Infineon hat im Geschäftsjahr 2022/23 bei Umsatz und Profitabilität neue Rekorde erreicht. Nach einem überraschend guten Jahresendspurt will der DAX-Konzern auch im neuen Fiskaljahr weiter wachsen. Dabei bewegt sich der Chiphersteller in einem unverändert anspruchsvollen Umfeld. Was heißt das für die Aktie? Die Zielmärkte von Infineon entwickeln sich unterschiedlich: Das strukturelle Halbleiterwachstum in den Bereichen erneuerbare Energien, Elektromobilität - insbesondere in China - und bei Mikrocontrollern ...

