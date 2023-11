Mit einem Plus von 1,8% ist der DAX gestern bis auf wenige Punkte an den GD200 herangelaufen. Rückblick: Die deutschen Blue Chips haben am gestrigen Dienstag mit einem deutlichen Kurssprung auf die neuesten US-Inflationszahlen reagiert. Nachdem die Preissteigerung in den USA mit 3,2% im Oktober per Jahresvergleich unter den Erwartungen lag, zogen die ...

