DJ BASF und SK On prüfen Zusammenarbeit bei Lithium-Ionen-Batterien

FRANKFURT (Dow Jones)--BASF und die südkoreanische SK On, ein Hersteller von Batteriezellen für Elektrofahrzeuge, prüfen eine mögliche Zusammenarbeit bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien mit Schwerpunkt in Nordamerika und Asien-Pazifik. Eine entsprechende Vereinbarung sei getroffen worden, teilten beide Unternehmen mit.

Zunächst wollen beide Unternehmen sich darauf konzentrieren die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit bei der Produktion von Kathodenmaterialien zu prüfen. Weitere Einzelheiten der Zusammenarbeit sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette von Batteriematerialien, einschließlich des Batterierecyclings, sollen ebenfalls später geprüft werden.

BASF stellt unter anderem Batteriematerialien her. Durch die Zusammenarbeit mit SK On will der DAX-Konzern seine Marktposition stärken, "um Batteriehersteller und Produzenten von Elektrofahrzeugen auf der ganzen Welt zu bedienen", sagte Peter Schuhmacher, President des Unternehmensbereichs Catalysts bei BASF. SK On wiederum will seine Lieferkette für Batteriematerialien stärken, sagte Jee Dong-seob, President und CEO bei SK On.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2023 02:24 ET (07:24 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.