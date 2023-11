Evotec SE präsentiert am heutigen Capital Markets Day, wie das Unternehmen den effizienteren Aufbau von Pipelines mit höherer Erfolgswahrscheinlichkeit vorantreibt. Evotecs Plattformen nutzen neuartige K.I.-basierte Technologien, die zu neuen Möglichkeiten, höherer Kapitaleffizienz sowie verbesserten Ergebnissen für Patient:innen und kommerziellem Erfolg führen. Mit dem Titel "Shaping (new) markets", beleuchtet der Capital Markets Day Fortschritte und Schlüsselinitiativen in der Präzisionsmedizin: PanOmics-gesteuerte Wirkstoffforschung, iPSC-basierte Krankheitsmodelle und Zelltherapie. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentierte: "PanOmics und K.I. werden die Art und Weise, wie wir Krankheiten verstehen, ...

