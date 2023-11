EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

reconcept Gruppe treibt Internationalisierung voran und stärkt globale Präsenz



15.11.2023

reconcept Gruppe treibt Internationalisierung voran und stärkt globale Präsenz



Hamburg, 15. November 2023 - Die reconcept Gruppe, Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen und Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, plant, ihre erfolgreiche Internationalisierung fortzusetzen. Die Entscheidung unterstreicht den ganzheitlichen Ansatz im Engagement der Unternehmensgruppe für den Ausbau der Erneuerbaren Energien und nachhaltige Investitionen.

Mit einer über 25-jährigen Erfolgsgeschichte im Bereich Erneuerbarer Energien gehört die reconcept Gruppe zu den Pionieren in diesem innovativen Feld. Realisiert werden Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke in Deutschland, Finnland und Kanada. Zuletzt hat sich das Unternehmen verstärkt dem heimischen Markt gewidmet und dort die Projektentwicklung mit Fokus auf Photovoltaik erfolgreich vorangetrieben. Jetzt geht die Gruppe den nächsten Entwicklungsschritt: Das Wirken und die Reichweite der reconcept sollen auf den internationalen Märkten ebenfalls weiter ausgeweitet werden.

"In einer Zeit, in der globale Herausforderungen wie der Klimawandel die Notwendigkeit nachhaltiger Entwicklungen dringlicher denn je machen, wollen wir unser Tätigkeitsfeld ausweiten: Einerseits evaluieren wir über die Grenzen von Deutschland, Finnland und Kanada hinaus Regionen, welche die erforderlichen Rahmenbedingungen für Solar- und/oder Windkraft und zudem eine hohe Investitionssicherheit bieten. Dazu gehört beispielsweise auch Chile, wo wir uns aktuell in finalen Sondierungsgesprächen befinden. Andererseits bauen wir seit einigen Monaten mit unserem Team von Toronto aus gezielt die Projektpipeline auf dem kanadischen Markt aus", erklärt Karsten Reetz, Inhaber der reconcept Gruppe.

Die Internationalisierungsstrategie von reconcept wird auf mehreren Säulen aufbauen, darunter die Expansion in ausgewählte internationale Wachstumsmärkte, Partnerschaften mit lokal verankerten Organisationen bzw. Unternehmen und die Einführung neuer nachhaltiger Finanzierungsprodukte.

Darüber hinaus spielt die Projektentwicklung von Wind- und Solaranlagen eine entscheidende Rolle im Prozess. "Mit Blick auf den kanadischen Markt bedeutet das, dass wir in diesem Segment Greenfield-Projekte realisieren - in Alberta sind wir bereits in finalen Vertragsverhandlungen mit Greenfield-Eigentümern. Zudem beraten und begleiten wir in Ontario First Nations Communitys bei der Umstellung von einer fossilen hin zu einer grünen, autarken Energieversorgung. Dabei stehen Aspekte wie Community Engagement und Community Capacity Building im Mittelpunkt. Das fördert ganzheitlich die nachhaltige Entwicklung vor Ort - ökologisch wie ökonomisch und sozial", so Knut Voigtländer, Geschäftsführer der reconcept RE Canada LTD.

Mit der verstärkten internationalen Ausrichtung leistet reconcept getreu ihrem englischsprachigen Claim "Renewables. Today for Tomorrow" einen weiteren Beitrag zur globalen Nachhaltigkeitsagenda.



Über reconcept

Die reconcept GmbH verbindet seit 1998 Erneuerbare-Energien-Projekte mit Investoren. Durch die Kombination aus Emissionshaus und Projektentwicklung hat das Unternehmen Zugang zu attraktiven Projekten. Gemeinsam mit mehr als 16.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept bereits rund 245 Erneuerbare-Energien-Anlagen im In- und Ausland mit einer installierten Leistung von insgesamt rund 385 Megawatt und einem Investitionsvolumen von in Summe rund 608 Mio. Euro realisieren können (Stand: 31.12.2022). Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach "Verified Carbon Standard" aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als klimaneutraler Asset Manager zertifiziert. Weitere Informationen unter www.reconcept.de



Pressekontakt

reconcept GmbH - Marketing und Kommunikation

Christiane Pieper, 040/ 3252165-27, christiane.pieper@reconcept.de

Christiane Kaufholt-Mecke, 040/3252165-32, christiane.kaufholt@reconcept.de

