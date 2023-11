EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen

The Platform Group AG veröffentlicht die pro-forma Kennzahlen für die ersten neun Monate 2023



Düsseldorf, 15. November 2023. The Platform Group AG (ISIN DE000ASQEFA1, "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, veröffentlicht die konsolidierten, ungeprüften Finanzdaten für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2023 auf pro-forma Basis. In den ersten neun Monaten konnte die TPG ihren Wachstumskurs erfolgreich fortsetzen. Für die fortgeführten Bereiche stieg der konsolidierte pro-forma GMV (Gross Merchandise Volume) um 21,6 % auf EUR 469,3 Mio. und der konsolidierte pro-forma Umsatz um 22 % auf EUR 284,5 Mio. Wesentliche Treiber des Wachstums waren die Steigerung der Zahl der Partner sowie eine deutlich höhere Kundenzahl über alle Plattformen. Die Zahl der Partner auf den Plattformen konnte um 23 % auf 5.412 (30. September 2022: 4.572) erhöht werden. Die Zahl der aktiven Kunden stieg um 18 % auf 3,3 Mio. TPG konnte das konsolidierte, adjustierte pro-forma EBITDA um 37 % auf EUR 14,5 Mio. steigern (Vorjahreszeitraum: EUR 10,6 Mio.). Die adjustierte EBITDA-Marge erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 4,6 % auf 5,1 %.



Dr. Dominik Benner, CEO der TPG: "Mit der Entwicklung in den ersten neun Monaten sind wir sehr zufrieden. In einem herausfordernden Umfeld konnten wir alle Kennzahlen deutlich steigern und sehen uns auf gutem Weg, unsere Ziele für das Jahr 2023 vollständig umsetzen zu können. Wir investieren mehr in Softwareentwicklung, steigern konsequent den B2B-Anteil und sehen uns auf einem gutem Pfad, unsere Mittelfriststrategie zu erreichen: 30 Branchen, eine EBITDA-Marge von 7-10 % und ein GMV von mind. EUR 1 Mrd." The Platform Group AG bestätigt ihre Prognose für die konsolidierten, pro-forma Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 und erwartet weiterhin für die fortgeführten Bereiche einen GMV von EUR 700 Mio., Umsatzerlöse in Höhe von EUR 440 Mio. sowie ein bereinigtes EBITDA von EUR 20 Mio. Anmerkungen: Die konsolidierten pro-forma Zahlen berücksichtigen die fashionette-Gruppe und die The Platform Group GmbH & Co KG für den Berichtszeitraum. Für die Definition des bereinigten EBITDA siehe den Geschäftsbericht des Konzerns 2022 sowie die im Download Bereich Investor Relations ( https://corporate.the-platform-group.com/publications/ ).



The Platform Group AG: The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 18 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 14 Standorte mit 680 Mitarbeitern. Seit dem Jahr 2020 wurden über 20 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen.



Kontakt: Investor Relations

Reinhard Hetkamp

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland



