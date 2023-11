Die Inflation in den USA schwächt sich weiter ab, und zwar stärker, als von Volkswirten erwartet worden war. Im Oktober kletterte die Rate gegenüber dem Vorjahresmonat nur um 3,2 Prozent, was den Bullen runter geht wie Öl. Gefragt war am Dienstag an der Börse auch Amazon - die Aktie überwand diese magische Marke.Amazon ging mit einem Plus von 2,3 Prozent auf 145,80 Dollar aus dem Dienstagshandel - zwischenzeitlich stand der Titel bei 147,26 Dollar und damit so hoch wie seit 19 Monaten nicht mehr. ...

