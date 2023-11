FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy festigen am Mittwoch vorbörslich ihren Sprung zurück über die 10-Euro-Marke. Im Tradegate-Handel zogen sie nach den Resultaten zum vierten Geschäftsquartal und der Einigung auf einen Anteilsverkauf am Indien-Geschäft um 2,7 Prozent auf 10,52 Euro an. Die Indien-Anteile übernimmt der ehemalige Mutterkonzern Siemens , dessen Anteile vorbörslich auch 0,6 Prozent zulegten. Die Maßnahme dient der Stärkung der Bilanz von Siemens Energy.

"Von 10 Euro bis unter 6,50 Euro und wieder zurück", sagte am Morgen ein Händler. Die Aktie sei derzeit viel unterwegs angesichts der Schieflage, die vor allem mit dem Windkraftgeschäft von Gamesa in Zusammenhang steht. Er rechnet damit, dass die Schwankungen weitergehen. Nachdem am Vortag eine Bürgschaft durch den Bund bekannt gegeben wurde, hat Siemens Energy nun einen Rekordverlust für das abgelaufene Geschäftsjahr vermeldet.

Bezüglich des vierten Quartals hieß es in ersten Stimmen, die Resultate seien gemischt ausgefallen. Analyst Akash Gupta von der US-Bank JPMorgan lobte allerdings hohe Auftragseingänge im vierten Quartal und besser als von ihm erwartet ausgefallene Nettoschulden zum Geschäftsjahresende. Sein Fazit zu den News ist positiv, weil das Risiko einer Kapitalerhöhung kurzfristig kleiner werde. Dies sollte bei Anlegern gut ankommen, betonte der Experte./tih/men