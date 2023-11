DJ EUREX/DAX-Future pendelt um Vortagesschluss

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future pendelt am Mittwochvormittag zunächst um den Vortagesschluss. Der Dezember-Kontrakt steigt um 8.30 Uhr um 7 auf 15.695 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.713 und das Tagestief bei 15.665 Punkten. Umgesetzt wurden 2.949 Kontrakte. Mit dem Anstieg am Vortag gilt der Markt zunächst als überkauft, was abgearbeitet werden muss. Mit Blick nach oben stellt die Horizontale mit den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 15.740 Zählern die nächste Hürde dar.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2023 02:36 ET (07:36 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.