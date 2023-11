Hamburg (ots) -Die meisten Unfälle passieren in den eigenen vier Wänden. Allein 2021 sind in Deutschland mehr als 13.500 Menschen durch einen häuslichen Unfall ums Leben gekommen. Zum Vergleich: Im Straßenverkehr starben im selben Zeitraum rund 2.700 Menschen.Anlass genug für den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) und die Aktion Das sichere Haus (DSH), die Broschüre "Zuhause sicher leben. Gefahren erkennen, Unfälle vermeiden" komplett zu überarbeiten und dabei auch Aspekte des modernen Wohnens wie Homeoffice, Mehrgenerationenhaushalte und Smart-Home mitzunehmen.Kinder, Seniorinnen und Senioren, HomeofficeVor allem für Kinder und ältere Menschen bietet die Broschüre viele Tipps. Stürze, aber auch Vergiftungen, Verbrennungen, Verbrühungen und Stromunfälle sollen so vermieden werden.Im Homeoffice können Möblierungstricks dazu beitragen, das Arbeiten zu Hause sicher und gesund zu gestalten. Auch darüber informiert die Broschüre. QR-Codes und Links leiten zur Webseite der Aktion Das sichere Haus, wo es vertiefende Detailinformationen gibt.Die Broschüre "Zuhause sicher leben. Gefahren erkennen, Unfälle vermeiden" kann hier kostenfrei heruntergeladen und bestellt werden:https://das-sichere-haus.de/broschueren/sicher-im-alltag.Über die DSH:Mehr als 13.000 Menschen sterben pro Jahr durch einen häuslichen Unfall. Die Gesamtzahl häuslicher Unfälle liegt in Deutschland jährlich bei rund sieben Millionen.Die Aktion Das sichere Haus (DSH) informiert über Unfallgefahren in Heim und Freizeit. Ziel der gemeinnützigen DSH ist ein besserer Unfall- und Gesundheitsschutz für alle.Statistiken und Grafiken zum Unfallgeschehen in Deutschland finden Sie hier:https://das-sichere-haus.de/presse/statistiken-und-grafiken.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-GeschäftsführerinTel.: 040 / 298 104 62Mail: s.woelk@das-sichere-haus.deMit einer Anmeldung im DSH-Presseverteiler erhalten Sie automatischaktuelle Neuigkeiten zum Unfall- und Gesundheitsschutz in Heim undFreizeit: www.das-sichere-haus.de/presse/presseverteiler.Original-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9331/5649259