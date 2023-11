Unterföhring (ots) -Ein DKMS-Rekord. Ein Millionär. Am Dienstagabend um 20:44 Uhr öffnet der 33-jährige Tobias, Gerüstbauer aus Oberbobritzsch in Sachsen, den Millionenkoffer der JKlive-Schatzsuche auf ProSieben und wird live zum Millionär. Er ist der Erste am Ort der zusammengesetzten Geo-Koordinaten und öffnet im zweiten Versuch mit dem korrekten Zahlencode den Koffer mit einer Million Euro von CosmosDirekt.Tobias: "Ich muss das erstmal alles verarbeiten, das ist immer noch nicht angekommen. Meine Mutter wünscht sich einen Urlaub auf den Malediven, den werde ich ihr schenken."Nicht nur das Leben von Tobias wird sich jetzt grundlegend verändern: Gemeinsam mit der DKMS und CosmosDirekt schicken Joko & Klaas und ProSieben ganz Deutschland nicht nur auf die Suche nach einem Millionenschatz, sondern suchen außerdem nach neuen Stammzellspender:innen im gemeinsamen Kampf gegen Blutkrebs. Das Ziel von 10.000 Neuregistrierungen in drei Tagen wird bereits nach 24 Stunden übertroffen. Bis zum Finale der Schatzsuche am Dienstagabend wird ein neuer Rekord an Registrierungen bei der DKMS erzielt: Mehr als 38.000 Zuschauer:innen haben ein Registrierungsset angefordert, um künftig Leben retten zu können.Stephan Schumacher, DKMS-Geschäftsführer: "Herzlichen Dank an Joko & Klaas für ihren großartigen Einsatz für uns und das Thema Stammzellspende. 38.000 Anforderungen von Registrierungssets innerhalb von 72 Stunden - das ist ein Rekord der Mitmenschlichkeit. Dazu kommen unzählige Shares, Likes und Kommentare auf Social Media, mit denen der Hilfsaufruf weitergetragen wurde. Wir sind begeistert darüber, dass sich so viele Menschen beteiligt haben. All dies kommt Patientinnen und Patienten mit Blutkrebs zugute."Jeromy Lohmann, Head of Marketing & Sales CosmosDirekt: "Diese Zahl der Registrierungen bei der DKMS macht uns sprachlos. Was mit der einzigartigen Sendung NichtSelbstverständlich im März 2021 zum Pflegenotstand im Rahmen der gewonnenen 15 Minuten bei 'Joko & Klaas gegen ProSieben' begann, haben wir jetzt mit der Schatzsuche fortgesetzt. Durch die Zusammenarbeit mit der DKMS ist diese Aktion eine Mission für uns alle geworden. Gemeinsam Blutkrebs zu besiegen und Leben zu retten: das ist das Ziel der DKMS. Zusammen mit ProSieben und "Joko & Klaas LIVE" haben wir einen Meilenstein gelegt. Denn auch für uns zählen Taten mehr als wohl formulierte Versprechen. Denn wir schützen, was Du liebst. Danke an alle, die aktiv dabei sind."ProSieben-Chef Hannes Hiller: "Mit der Schatzsuche auf ProSieben haben Joko & Klaas eine neue kreative Dimension für 'Joko & Klaas LIVE' geschaffen. Eine Woche lang haben tausende Schatzsuchende gerätselt. Gleichzeitig hat die Schatzsuche mehr als 38.000 Menschen bewegt, sich als Stammzellspender:innen bei der DKMS registrieren zu lassen. Das ist eine sensationelle Zahl. Zudem ist Tobias um eine Million Euro reicher. Danke an Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf für die geniale Idee. Und Danke an die Teams bei Florida TV und ProSieben für die perfekte Umsetzung."Pressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5649265