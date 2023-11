Barclays Bank Ireland PLC wird ab heute, 15. November 2023, am Handel an der Wiener Börse teilnehmen. "Barclays bietet seinen Kunden umfassende und integrierte Lösungen auf den globalen Märkten und wir freuen uns, jetzt auch an der Wiener Börse vertreten zu sein. Europa ist für unsere Strategie von zentraler Bedeutung. Die Anbindung an die Wiener Börse bietet unseren Kunden direkten Zugang zu einem wichtigen europäischen Markt und trägt zur Diversifizierung ihrer Portfolios bei", sagt Raoul Salomon, Co-Head of Markets, Barclays Europe. Die internationalen Handelsmitglieder generieren über 85 Prozent des Aktienumsatzes in Wien, wie die Wiener Börse mitteilt. Ein großer Teil des Umsatzes stammt aus Deutschland (47,6 %), ...

