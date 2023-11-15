- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 4,30 (3,90) EUR - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 90 (95) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HOMETOGO AUF 5 (6) EUR - 'BUY'- CITIGROUP HEBT ELIA GROUP AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 112 EUR - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 202 (195) EUR - 'BUY' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR IAG AUF 219 (210) PENCE - 'NEUTRAL'- GOLDMAN STARTET ASR NEDERLAND MIT 'BUY' - ZIEL 49,50 EUR- HSBC HEBTT OXFORD INSTRUMENTS AUF 'BUY' - ZIEL 2440 PENCE - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 89 (92) PENCE - 'NEUTRAL'- KEEFE, BRUYETTE & WOODS HEBT CAIXABANK AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 5,93 EUR- KEEFE, BRUYETTE & WOODS SENKT BANCO BPM AUF 'MARKET PERFORM' - ZIEL 7,21 EUR - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...