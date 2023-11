Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat den Dienstagshandel mit Zuwächsen beendet. Eine in Fahrt gekommene Wall Street brachte im Späthandel starken Rückenwind. Mit Blick auf die Einzelwerte standen am Berichtstag allerdings die Aktien von AT&S mit einem Kursrutsch von über 14 Prozent negativ im Zentrum - der Leiterplattenhersteller verhandle eigenen Angaben zufolge über eine Kapitalerhöhung mit der ÖBAG. Der ATX steigerte sich am Dienstag um 0,97 Prozent auf 3.259,71 Einheiten. Für den ATX prime ging es um 1.635,96 Zähler hinauf. Der AT&S-Vorstand will allerdings auch mit anderen Investoren über einen möglichen Einstieg reden und nicht nur mit der ÖBAG. Das Volumen der ...

