Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Starten Sie mit EcoFlows branchenführenden Technologien in die WeihnachtssaisonEcoFlow (https://bit.ly/45VIhi0), ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen, startet heute seinen Black Friday Sale und bietet erhebliche Einsparungen von bis zu 1 100 € auf branchenführende Energielösungen, darunter tragbare Powerstationen, Solarpanele und mehr.Kundinnen und Kunden können über die EcoFlow Webseite (https://de.ecoflow.com/pages/black-friday-sale?utm_source=article&utm_medium=pr&utm_campaign=black_friday&utm_content=prn) oder Amazon (https://www.amazon.de/stores/page/5E81B685-8E62-43FD-B148-8929D2C6FB69?maas=maas_adg_7AC654B38DDC5A483C5C8EF568388A52_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) auf den EcoFlow Black Friday Sale zugreifen. EcoFlow bietet führende Technologien, darunter die leistungsstarke LFP-Batterie in EV-Qualität, das EcoFlow Batteriemanagementsystem und X-Boost, zu den wettbewerbsfähigsten Preisen des Jahres:EcoFlow DELTA Max 2000 + EcoFlow PowerStreamBalkonkraftwerke, vielleicht das heißeste Thema im Energiesektor dieses Jahres sind zu einem festen Bestandteil des nachhaltigen Lebensstils vieler Haushalte geworden. Durch die Kombination des Mikro-Wechselrichters EcoFlow PowerStream mit EcoFlow DELTA Max (2000) erhalten Kundinnen und Kunden ein Balkonkraftwerk (https://bit.ly/49B6htS) mit mobilem Speicher, das tagsüber überschüssige Solarenergie für die Nutzung zu Spitzenlastzeiten am Abend und in der Nacht speichert. Der Preis des Pakets (https://bit.ly/3QnJedu) beträgt während des Black Friday Sale 1 569 €, der Preisnachlass beträgt 110 €.EcoFlow DELTA 2Sparen Sie 150 € bei einer der vielseitigsten tragbaren Powerstationen von EcoFlow. EcoFlow DELTA 2 (https://bit.ly/3tYQXXR) wurde sowohl für den Einsatz im Freien als auch für den täglichen Gebrauch zu Hause entwickelt und verfügt über eine Kapazität von 1 kWh, die mit Zusatzbatterien auf 3 kWh erweitert werden kann. Vor allem aber ermöglicht die LFP-Batteriechemie des DELTA 2 mehr als 3 000 vollständige Lade- und Entladezyklen. Daraus ergibt sich eine ungefähre Lebensdauer von 10 Jahren - sechsmal länger als der Branchendurchschnitt.EcoFlow DELTA ProEcoFlow DELTA Pro (https://bit.ly/3Sr8eD9) kostete ursprünglich 3 599 €, ist aber während des Black Friday Sale auf nur 3 099 € reduziert. Als eines der Vorzeigeprodukte von EcoFlow ist DELTA Pro mit seiner großen Kapazität und hohen Leistung die ultimative tragbare Notstromversorgung. Dank der X-Boost-Technologie von EcoFlow kann EcoFlow DELTA Pro auch Geräte mit einer Leistung von bis zu 4 500 W versorgen. Das bedeutet, dass Nutzerinnen und Nutzer 99 % aller Haushaltsgeräte bei einem Stromausfall betreiben können und auch im Notfall keine Kompromisse bei der Lebensqualität eingehen müssen.EcoFlow RIVER 2 ProMit einem Gewicht von nur 7,8 kg und einer Kapazität von 768 Wh ist EcoFlow RIVER 2 Pro der perfekte Begleiter für alle Outdoor-Aktivitäten. Dank der patentierten X-Stream-Technologie von EcoFlow lässt sich RIVER 2 Pro in 70 Minuten von 0 auf 100 % aufladen - fünfmal schneller als der Branchendurchschnitt. Mit einem Preisnachlass von 120 € kostet EcoFlow RIVER 2 Pro (https://bit.ly/49l6wtd) jetzt nur noch 679 €.220 W Bifaziales Tragbares SolarpanelMit einem bifazialen Zwei-in-Eins-Design kann das tragbare 220 W Solarpanel von EcoFlow bis zu 25 % mehr Sonnenenergie einfangen. In Kombination mit den tragbaren Powerstationen von EcoFlow können Nutzerinnen und Nutzer sowohl in der Natur als auch zu Hause nachhaltige Energie erzeugen. Der ursprüngliche Preis für das EcoFlow 220 W Bifaziale Tragbare Solarpanel (https://bit.ly/40mP8zS) lag bei 499 Euro, nun ist der Preis auf nur 429 Euro reduziert.Zusätzlich zu den oben genannten Produkten sind EcoFlow DELTA Max 1600, der EcoFlow Smart Generator (Duel Fuel), das EcoFlow 160 W Tragbare Solarpanel und mehr von EcoFlow während des Black Friday Sale zu reduzierten Preisen erhältlich. Kundinnen und Kunden finden die vollständigen Verkaufsinformationen auf der EcoFlow Webseite (https://de.ecoflow.com/pages/black-friday-sale?utm_source=article&utm_medium=pr&utm_campaign=black_friday&utm_content=prn).Über EcoFlowEcoFlow ist ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen mit der Vision, Energie für eine neue Welt zu schaffen. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat sich EcoFlow zum Ziel gesetzt, ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Energiebegleiter für Einzelpersonen und Familien auf der ganzen Welt zu werden, indem es zugängliche und erneuerbare Energielösungen für zu Hause, in der Natur und in mobilen Umgebungen bietet. Heute unterstützt EcoFlow mit operativen Hauptsitzen in den USA, Deutschland und Japan mehr als 2,5 Millionen Nutzer in über 100 Märkten weltweit.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2275866/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ecoflow-black-friday-sale-sparen-sie-bei-erstklassigen-energielosungen-301987564.htmlPressekontakt:Magda Teresa Partyka,Kommunikationsmanagerin für Europa,E-Mail: magda.teresa.partyka@ecoflow.com; Don Dong,Globaler Kommunikationsmanager,E-mail:don.dong@ecoflow.comOriginal-Content von: EcoFlow Technology Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095227/100913410