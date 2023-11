Bern (ots) -Am traditionellen Branchenanlass SUISSEDIGITAL-DAY wird Bernard Maissen, Direktor des Bundesamtes für Kommunikation, die Hochbreitbandstrategie für die Schweiz präsentieren. Daneben stehen Themen wie ChatGPT, private 5G-Mobilfunknetze und das Generationenbarometer der Hochschule Luzern auf dem Programm. Begleitet wird die Tagung von der Musikerin Jaël. Der Anlass, der am 22. November 2023 im Kursaal in Bern stattfindet, ist öffentlich."Ich freue mich, dass es uns auch dieses Jahr gelungen ist, ein vielfältiges Programm mit topaktuellen Themen zusammenzustellen", sagt Simon Osterwalder, Geschäftsführer von SUISSEDIGITAL, zur bevorstehenden Branchentagung. Hauptredner ist Bernard Maissen, Direktor des Bundesamtes für Kommunikation (BAKOM). Im Rahmen seines Referats zur Hochbreitbandstrategie für die Schweiz wird er aufzeigen, wie der Zugang zu schnellem Internet auch in Regionen realisiert werden soll, in denen sich ein Ausbau für die Telekommunikationsbranche aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht lohnt.Podiumsdiskussion zu Cyber Security und Ethical HackingIn weiteren Präsentationen wird es unter anderem um die Strafbarkeit von Ethical Hacking, die Versicherbarkeit von Cyber-Grossrisiken, den Einsatz von ChatGPT in bestimmten Branchen, die Umsetzung von privaten 5G-Mobilfunknetzen in der Schweiz und das Generationenbarometer 2023 der Hochschule Luzern im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel gehen. Zudem werden die Themen Cyber Security, Ethical Hacking und relevante Aspekte des Informationssicherheitsgesetzes in einer Podiumsdiskussion vertieft.Umfangreiche Ausstellung, Zeit für Networking und musikalische Unterhaltung mit JaëlIntegraler Teil der Branchentagung ist eine umfangreichen Ausstellung von rund 40 Telekommunikations- und IT-Dienstleistern aus der ganzen Schweiz. Für eine musikalische Umrahmung des Anlasses wird die Berner Musikerin Jaël sorgen. Daneben bieten die Verpflegungspausen sowie das abschliessende Nachtessen viel Zeit für Austausch und Networking. Osterwalder: "Die rekordhohe Zahl der Anmeldungen bei Ausstellern und Besuchern zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Der SUISSEDIGITAL-DAY wird als Branchentreffpunkt geschätzt, um Neuigkeiten auszutauschen, Gemeinschaft zu pflegen und Geschäfte aufzugleisen."Der SUISSEDIGITAL-DAY findet am Mittwoch, 22.11.2023 ab 09:00 Uhr im Kursaal in Bern statt. Es sind noch wenige Tickets erhältlich. Interessierte können sich unter www.suissedigital.ch anmelden.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUISSEDIGITAL ist der Wirtschaftsverband der Schweizer Kommunikationsnetze. Ihm sind rund 180 privatwirtschaftlich wie auch öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die über drei Millionen Haushalte mit Radio, TV, HDTV, Internet, Telefonie und weiteren Angeboten versorgen.Pressekontakt:Matthias Lüscher, Leiter Public Relations, Tel: 031 328 27 28, info@suissedigital.chOriginal-Content von: SUISSEDIGITAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010502/100913412