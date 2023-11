Köln (ots) -Je knapper das Budget, desto wichtiger ist es Käufer*innen, dass die beim Online-Shopping gekaufte Ware auch tatsächlich existiert und bei ihnen ankommt.Das Risiko, auf einen unseriösen Online-Shop hereinzufallen, ist bei Aktionstagen rund um den Black Friday (24. November) besonders hoch: Käuferinnen und Käufer wissen, dass es an Black Friday und in der Cyber Week sehr attraktive Schnäppchen geben kann, was bei einigen zu weniger Misstrauen gegenüber Lockangeboten führt. Hinzu kommt der Kaufrauscheffekt, der sie dazu verleitet, schnell zuzuschlagen, bevor das Sonderangebot ausverkauft ist: Fast 20 Prozent der im Auftrag von Trusted Shops repräsentativ durch YouGov* befragten Deutschen ab 18 Jahren kaufen an Aktionstagen "eher" bis "viel impulsiver" ein.Das alles passiert vor dem Hintergrund anhaltend schwieriger politischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, die bereits das Kaufverhalten am Black Friday 2022 beeinflusst hatten.Ein Drittel der Deutschen hat schon mal auf einen Kauf verzichtetAktuell sind jedoch 50 Prozent der Befragten angesichts der Weltlage verunsichert. In diesem Jahr kauft ein Drittel (2022: 45 Prozent) der Deutschen immer noch bewusster und vor allem mit mehr Vorsicht ein - denn ist das Geld durch einen Betrug erst einmal weg, lässt sich dieser Verlust aktuell finanziell noch schwerer verkraften. Ein Viertel (2022: 27 Prozent) der Befragten lässt vor allem beim Kauf teurerer Produkte mehr Umsicht walten. Und 33 Prozent der Befragten haben aufgrund der aktuellen Umstände schon mehrmals ganz auf einen Kauf verzichtet.Käuferschutz befreit von Mental LoadTrotzdem gehen viele Menschen noch das Risiko eines nicht abgesicherten Online-Kaufs ein, vielleicht, weil sie für sich eine vermeintlich "sichere" Strategie entwickelt haben: So kaufen 80 Prozent der Befragten auch an Black Friday nur bei für sie "vertrauenswürdigen" Shops ein. Besonders wichtig ist, diese "Vertrauenswürdigkeit" kritisch zu hinterfragen, denn viele Fake Shops sind mittlerweile so täuschend echt nachgebaut, dass sie sich erst auf den zweiten oder dritten Blick entlarven lassen. Trusted-Shops-User*innen wissen, wie sie Fake Shops identifizieren: https://www.trustedshops.de/magazin/fake-shop-erkennen/Wer auf Nummer sicher gehen will, nutzt bereits Käuferschutzangebote: 19 Prozent der Befragten haben in den letzten drei Monaten bis zu zwei ihrer Online-Käufe mit einem zusätzlichen Käuferschutz abgesichert. Und zwar unabhängig davon, ob es um ein günstiges oder um ein teures Produkt ging. Dahinter steht wohlmöglich eine echte Überzeugung: kein Kauf ohne Absicherung. Dieser "Rückfallschutz" ist dann ein gelernter Automatismus, der Online-Shopper*innen von der Mental Load des Betrugsrisikos befreit. Unter Anbetracht der Tatsache, dass immer mehr Fake Shops auftauchen und einige Unternehmen Insolvenz anmelden müssen, ist diese zusätzliche Absicherung der Online-Einkäufe auch für alle anderen Käuferinnen und Käufer empfehlenswert.Weitere Informationen, Tipps und Tricks zum Black Friday gibt es hier: Unsere Tipps zum Black Friday und Cyber Monday (https://www.trustedshops.de/magazin/black-friday/).Über Trusted ShopsTrusted Shops ist Europas Vertrauensmarke im E-Commerce. Das Kölner Unternehmen stellt mit dem Kundenbewertungssystem und dem Gütesiegel inklusive Käuferschutz ein "Rundum-sicher-Paket" bereit.Das Kundenbewertungssystem sorgt für nachhaltiges Vertrauen bei Händler*innen und bei Käufer*innen. Anhand von strengen Einzelkriterien wie Preistransparenz, Kundenservice und Datenschutz überprüft Trusted Shops seine Mitglieder*innen und vergibt sein begehrtes Gütesiegel. Mit dem Käuferschutz, den jeder zertifizierte Online-Shop bietet, sind Verbraucher*innen etwa bei Nichtlieferung von Waren abgesichert.Weitere Informationen: https://www.trustedshops.com/* Die verwendeten Daten beruhen auf Online-Interviews, die zwischen dem 8. und 10. November 2023 mit Mitgliedern des YouGov Panel Deutschland durchgeführt worden sind. Teilgenommen haben 2.052 Befragte ab 18 Jahren. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für Bevölkerung ab 18 Jahren in Deutschland.Pressekontakt:Trusted Shops AGMustafa UçarColonius CarréSubbelrather Str. 15c50823 Köln0049 221 - 775 367 531mustafa.ucar@trustedshops.deAchtung! GmbHLana KirchnerStraßenbahnring 320251 Hamburg0049 40 - 450 210 444lana.kirchner@achtung.deOriginal-Content von: Trusted Shops AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18323/5649329