Dietikon (ots) -70 Deutschschweizer Absolventinnen und Absolventen von Lehrberufen der Bereiche Haustechnik, Metallbau und -verarbeitung sowie Gebäudehülle freuen sich über den Pestalozzi Stiftepriis 2023. Die Pestalozzi Gruppe und ihre Tochterfirma Gabs AG haben am Freitag, 10. November, bereits zum 41. Mal den traditionellen Schweizer Nachwuchspreis in Schlieren ZH verliehen.Die Schlieremer JED Events, ein ehemaliges Druckzentrum, war der perfekte Ort für die feierliche Preisverleihung des Pestalozzi Stiftepriis am letzten Freitag: In der imposanten Eventhalle liessen sich die 70 besten Lehrabsolvent:innen der Bereiche Haustechnik, Metallbau und -verarbeitung sowie Gebäudehülle denn auch gebührend feiern. Nebst der persönlichen Verleihung des Preises durch Matthias Pestalozzi, Inhaber und Delegierter des Verwaltungsrates der Pestalozzi Gruppe, kamen sie auch in den Genuss der unterhaltsamen Show- und Moderationskünste des Komikerduos Lapsus sowie eines gediegenen Dinners.Die GewinnerZu den Gewinner:innen mit dem besten Abschluss zählen die Polymechaniker Marcel Dietrich aus Rebstein SG und Thomas Mohr aus Wetzikon ZH, die beide mit der Abschlussnote 5.9 glänzten. Marcel hat seine Lehre bei der Noventa Tooling AG in Widnau SG absolviert, Thomas schloss seine Ausbildung im Ausbildungszentrum Winterthur (AWZ) ab. Aber auch die restlichen Lehrabsolvent:innen erreichten allesamt einen Gesamtnotendurchschnitt von 5.1 und mehr. Ein Resultat, auf das sie alle stolz sein können.Mit dem Pestalozzi Stiftepriis möchte das Unternehmen die Besten ihres Abschlussjahrgangs ehren sowie die betreffenden Branchen und die Berufsbildung unterstützen und stärken. Seit über 40 Jahren verleiht sie diese Auszeichnung mit Stolz und Freude. "Wir zeichnen gute Lehrabschlüsse in den Branchen unserer Kunden aus, womit wir sie bei der Nachwuchsförderung unterstützen möchten. Gleichzeitig motivieren wir die Jugend zu diesen Ausbildungen", sagt Matthias Pestalozzi.Und auch Berufsbildner:innen sehen den Stiftepriis als Motivationsbooster: "Dieser Preis ist eine sehr schöne, wertschätzende Geste gegenüber den Lernenden für ihre Leistungen. Ich bin überzeugt, dass dies motivierend sein kann und durfte diesen Preis sogar einst selber empfangen, was mir in guter Erinnerung geblieben ist", sagt beispielsweise Hansmartin Schmid, Werkleiter der Bühler AG in Appenzell.Nachwuchsförderung in eigenen ReihenDie Pestalozzi Gruppe selbst bildet jährlich mehr als 20 Lernende aus. Damit ermöglicht sie Jugendlichen und teilweise auch jungen Erwachsenen den Einstieg ins Erwerbsleben. Mit ihrem Engagement sichert sie gleichzeitig auch den Nachwuchs im eigenen Betrieb und in den eigenen Branchen.Am Freitag, 24. November, wird auch das Westschweizer Pendant zum Stiftepriis, der Prix Apprentissage, zum achten Mal in Lausanne an Lehrabgänger:innen der Romandie unter anderem der Branchen Metallbau und -verarbeitung sowie Gebäudehülle verliehen.Weitere Informationen zum Pestalozzi Stiftepriis, der Pestalozzi Gruppe und der Gabs AG finden Sie auf: www.stiftepriis.pestalozzi.comPestalozzi - Gemeinsam bewegen. Seit 1763Die Pestalozzi Gruppe ist ein führender Lösungsanbieter, Handels- und Logistikpartner mit einem umfassenden Qualitätssortiment, mit Beratungs- und Serviceleistungen in den Bereichen Metallbau, Industrie, Gebäudehülle und Haustechnik. Das Unternehmen mit Sitz in Dietikon ZH beliefert seine Kunden schweizweit mit einem Sortiment von über 120'000 Artikeln. Matthias Pestalozzi, CEO und Delegierter des Verwaltungsrates der Pestalozzi Gruppe, führt das Unternehmen mit Gründungsjahr 1763 in der neunten Generation.Über Gabs AGDie Gabs AG ist der schweizerische Leader als Zulieferer für Spengler und Dachdecker. Vermehrt auch für den Fassaden- und Metallbauer. Zudem ist Gabs auch als Lieferant für Displaymaterial für die Werbe- und Printbranche tätig. Der Gebäudehüllenspezialist kann dank seines breiten Sortiments von über 16'000 Produkten auf alle individuellen Kundenwünsche eingehen. Im Bereich Absturzsicherungen bietet die Gabs sämtliche Dienstleistungen von der Planung und Montage bis zur Objektabnahme und Wartung, an. Die Gabs AG ist ein Tochterunternehmen der Pestalozzi Gruppe und hat ihren Hauptsitz in Tägerwilen TG.Für Rückfragen:Dominga RohrerKommunikationsverantwortlichePestalozzi GruppeRiedstrasse 1, PostfachCH-8953 DietikonTel. +41 44 743 23 45dominga.rohrer@pestalozzi.comwww.pestalozzi.com