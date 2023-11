Unterföhring (ots) -Welche abenteuerlichen Masken verzaubern das Publikum? Wie viele Masken geben den Zuschauer:innen Rätsel auf? Und welche Stars singen und tanzen unter den Masken? Das alles ist wenige Tage vor dem Start von "The Masked Singer" am Samstag, 18. November 2023, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn noch streng geheim. Und bleibt geheim. Fest steht: Jenke von Wilmsdorff begibt sich in der Auftaktshow des größten TV-Rätsels Deutschlands zum ersten Mal auf Spurensuche. Der Journalist recherchiert als prominenter Rategast mit Ruth Moschner und Alvaro Soler, wer sich unter den Masken verstecken könnte. Das erste Rätsel wird bereits in der ersten Show gelöst und die erste Maske fällt. Welcher Star muss schon nach seinem ersten Auftritt seine Identität preisgeben? Matthias Opdenhövel moderiert "The Masked Singer". Endemol Shine Germany produziert die Rätselshow."The Masked Singer" für ALLEProSieben zeigt alle sechs Live-Shows von "The Masked Singer" mit Live-Untertitel (Teletext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App oder via Alexa-Skill "ProSieben AD" für Blinde und Sehbehinderte. Weitere Informationen und Links zur Audiodeskription gibt es unter prosieben.de/AD. (https://www.prosieben.de/service/news/audiodeskription-bei-prosieben-65539)Mehr "The Masked Singer" in der "ProSieben Aftershow"Nach der Show ist "ProSieben Aftershow"! Sobald die Maske gefallen ist, geht das "The Masked Singer"-Rätsel in die Verlängerung. In der "ProSieben Aftershow" spricht der demaskierte Star zum ersten Mal über seine Zeit unter der Maske, entschlüsselt versteckte Hinweise und das Rateteam spekuliert munter weiter. Die "ProSieben Aftershow" läuft immer direkt nach der Show live von der "The Masked Singer"-Bühne auf ProSieben und auf Joyn. Annemarie Carpendale, Rebecca Mir und Viviane Geppert moderieren im Wechsel.Einmalig. Die zweite MaskedSinger-Show läuft am Sonntag"The Masked Singer" bleibt unberechenbar und überraschend. Die Stars unter den Masken singen und tanzen in der zweiten Ausgabe der Rätselshow ausnahmsweise und einmalig erst am Sonntag, 26. November 2023, live ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Ab der dritten Liveshow (2. Dezember) steigt die große MaskedSinger-Party wie gewohnt wieder samstags.Moderator Matthias Opdenhövel: "Für unsere Stars unter den Masken ist der Abschied von Thomas Gottschalk ein großer Moment, den sie nicht gegen ihn, sondern mit ihm verbringen möchten. Diesem Wunsch konnte sich ProSieben natürlich nicht widersetzen. Deshalb stiehlt 'The Masked Singer' ausnahmsweise Joko Winterscheidt die Show und feiert die zweite Live-Ausgabe nicht am Samstag, sondern erst am Sonntag, 26. November.""The Masked Singer" - die neunte Staffel ab 18. November 2023, samstags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn // Show zwei am Sonntag, 26. November 2023, um 20:15 Uhr, liveInfos zur Show sowie ein Interview mit Alvaro Soler und Ruth Moschner gibt es auf der "The Masked Singer"-Presseseite.Hashtag: MaskedSingerPressekontakt:Frank WolkenhauerCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07-1158email: frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07-1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5649379