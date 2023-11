Die für einen Teilbörsengang vorgesehene Tochter soll auch danach stark wachsen und 2031 mehr als 25 Milliarden Euro Erlös einfahren.Boulogne-Billancourt - Der französische Autobauer Renault will mit seiner Elektroauto- und Softwaresparte Ampere in zwei Jahren bereits mehr als zehn Milliarden Euro Jahresumsatz erzielen. Die für einen Teilbörsengang vorgesehene Tochter solle auch danach stark wachsen und 2031 mehr als 25 Milliarden Euro Erlös einfahren, teilte Renault am Mittwoch in Boulogne-Billancourt bei Paris mit.

