Mainz (ots) -Die Schere zwischen Arm und Reich klafft in Deutschland immer weiter auseinander. Was bedeutet das für arme oder reiche Menschen? In jeder Folge von "Kiez & Knete - Unterwegs mit Aminata Belli" reist die Reporterin in eine andere Stadt und trifft dort Menschen aus beiden Welten. Am Donnerstag, 23. November 2023, ab 20.15 Uhr, startet die neue ZDFinfo-Reihe mit den beiden Folgen: "Armes, reiches Wiesbaden" und "Armes, reiches Hamburg". In der ZDFmediathek sind die Filme von Svaantje Schröder und Farah M'haimdat bereits verfügbar."Armes, reiches Wiesbaden" (20.15 Uhr)Wiesbaden gilt als Nizza des Nordens und hat zwölf Milliarden Euro Kaufkraft. Aminata ist zum ersten Mal dort und sieht das große Kasino, teure Sportwagen vor schmuckvollen Jugendstil-Fassaden, unzählige Luxusgeschäfte. Doch auf der anderen Seite hat Wiesbaden die zweithöchste Kinderarmutsquote in Hessen. Aminata kommt mit Menschen aus unterschiedlichen sozialen Milieus ins Gespräch."Armes, reiches Hamburg" (21.00 Uhr)Hamburg hat den zweitgrößten Hafen Europas und die meisten Millionäre in Deutschland. Trotzdem herrschen auch hier Armut und große Wohnungsknappheit. Aminata hat in Hamburg studiert und weiß noch, wie schwer es damals war, eine Wohnung zu finden. Sie trifft Menschen, die sich kaum Wohnraum leisten können und solche, die in wohlhabenden Verhältnissen leben.Auf dem ZDFinfo-Instagram Kanal wird sich Aminata Belli am Sendetag, Donnerstag, 23. November 2023,um 16.30h live den Fragen der User stellen. Fragen können schon einige Tage vorher in den entsprechenden Stories zum Thema gepostet werden.