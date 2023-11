Systeme zur Feuchtigkeitsregelung mit Dry Fog verhindern nicht nur statische Elektrizität in SMT-Prozessen, sondern senken auch den CO2-Ausstoß und die Energiekosten erheblich.

H. IKEUCHI CO., LTD.., ein japanischer Hersteller von Sprühdüsen, hat eine globale Kampagne zur Einführung von Systemen zur Feuchtigkeitsregelung auf Basis der Dry-Fog-Technologie gestartet. Durch diese Systeme werden nicht nur die Probleme mit statischer Elektrizität bei der Oberflächenmontage (Surface-Mount Technology, SMT) wirksam reduziert, sondern auch die CO2-Emissionen und Energiekosten erheblich gesenkt.

"Dry Fog," ein Trockennebel, der von speziellen, von IKEUCHI entwickelten Sprühdüsen erzeugt wird, besteht aus ultrafeinen Wassertröpfchen mit einem Durchmesser von 10 µm oder weniger. Die Besonderheit ist, dass diese winzigen Tröpfchen bei Kontakt mit Gegenständen nicht zerplatzen, sondern abprallen und Produkte und Geräte dadurch völlig trocken bleiben. Dank dieser außergewöhnlichen Eigenschaft eignet sich das System optimal für den Einsatz in der Elektronikfertigung, insbesondere bei SMT-Prozessen, bei denen Nässe ein Problem darstellt.

Sobald der Dry Fog aus der Düse gesprüht wird, verteilt er sich schnell in der Luft und erhöht effektiv die Luftfeuchtigkeit. Dadurch wird auch in weitläufigen Produktionsstätten eine optimale Luftfeuchtigkeit gewährleistet, sodass Probleme aufgrund von Trockenheit und statischer Elektrizität in den SMT-Prozessen vermieden werden. Diese Probleme umfassen unter anderem Schäden durch elektrostatische Entladungen (Electrostatic Discharge, ESD), Bestückungsfehler bei der Chipmontage, uneinheitliche Qualität des Lötdrucks, an den Produkten haftende Schwebeteilchen und Unwohlsein des Bedienpersonals aufgrund der niedrigen Luftfeuchtigkeit. All diese bekannten Probleme können durch die Einführung der Dry-Fog-Systeme zur Feuchtigkeitsregelung verhindert werden, wodurch Qualität und Arbeitseffizienz gesteigert werden können.

Die Dry-Fog-Systeme zur Feuchtigkeitsregelung tragen außerdem zu einer erheblichen Verringerung der Umweltbelastung bei. Der Wechsel von konventionellen Dampfbefeuchtern, die mit schwerem Heizöl betrieben werden, zu Dry Fog führt zu einer deutlichen Verringerung der CO2-Emissionen und einer erheblichen Senkung der Energiekosten. In einigen Fällen hat der Dry Fog die CO2-Emissionen sogar um 70 gesenkt und jährliche Energiekosteneinsparungen von 50.000 pro Jahr ermöglicht.

Vor der Empfehlung eines Systems führen unsere engagierten Vertriebsmitarbeiter vor Ort eine Bewertung durch und führen ausführliche Gespräche mit den Kunden. Durch diesen kooperativen Ansatz können wir ein optimales Feuchtigkeitsregulierungssystem entwickeln, das auf jeden Standort individuell zugeschnitten ist.

Durch die Nutzung unseres globalen Netzwerks und den nachweislichen Erfolg, den wir in zahlreichen Ländern erzielt haben, will IKEUCHI zur Lösung der Probleme unserer Kunden beitragen und einen Beitrag zu den SDGs in jedem Land leisten.

Netzwerk: USA, Europa, China, Taiwan, Indonesien, Thailand, Japan.

Yoshikazu Ueno

H. IKEUCHI CO., LTD.

overseas@kirinoikeuchi.co.jp