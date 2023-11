Hamburg (ots) -Lange Zeit folgte für Boxweltmeister Anthony Joshua ein Sieg auf den anderen. Zuletzt reihten sich jedoch erstmals auch Rückschläge in seine Karriere ein: Er verlor drei seiner letzten sieben Kämpfe. "Wenn ich im Boxring verloren habe, ist erst mal mein Ego beschädigt", gibt Joshua im Gespräch mit dem Magazin Men's Health zu und stellt rückblickend fest: "Erst nach einer Niederlage zeigt sich, ob du mental fit bist."Dabei hatte es lange gedauert, bevor sich der 34-jährige Brite für diese Sichtweise öffnen konnte: Knapp ein Jahr brauchte Joshua nach eigenen Angaben, um über seine erste Niederlage 2019 hinwegzukommen. Schließlich begann er, neben dem Training im Ring auch psychologische Unterstützung in seine Trainingsroutine zu integrieren: "Da ich nicht mehr Champion war, stand ich nicht mehr so sehr unter Druck. Darum konnte ich an meinen Schwächen arbeiten", erzählt er. "Seitdem feile ich nicht mehr nur an meinem Körper, sondern auch an meinem Geist."Der Boxsport hat Anthony Joshuas Leben schon in jungen Jahren so dominiert, dass ihm viele "normale" Erfahrungen fehlen. "In gewisser Weise hat das meine Entwicklung als Mensch aufgehalten", stellt er fest. "Deshalb würde ich heute gerne wissen, wie sich ein Leben ohne das Boxen für mich anfühlt." Im Interview mit Men's Health spricht Joshua offen darüber, was ihn nach der Boxkarriere beschäftigen wird, und gibt tiefe Einblicke, wie Niederlagen seine Sicht auf den Sport und das Leben geändert haben.Erfolgshungrig ist er jedoch noch immer und hat stets das Ziel vor Augen, wieder an der Spitze zu stehen. Eines seiner großen Vorhaben auf diesem Weg: Noch einmal gegen seine größten Rivalen, Tyson Fury oder Deontay Wilder, anzutreten. Sein Mentaltraining hilft ihm, keine Zweifel zuzulassen: "Vorm Fight gibt es in meinem Kopf keine Option, meinen Gegner nicht k. o. zu schlagen."Das gesamte Interview mit Anthony Joshua erscheint in der Dezember-Ausgabe von Men's Health, die ab heute im Handel und unter shop.motorpresse.de erhältlich ist (auch als ePaper).Pressekontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Hamburg MEN'S HEALTH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133399/5649419