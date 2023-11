Bonn (ots) -Premiere für Granfluencer Peter Koncet von der Deutschen Rheuma-Liga: Ab sofort gibt es auf YouTube den ersten Clip mit dem 75-Jährigen. "Es waren wirklich spannende Drehtage für die Erklärvideos über digitale Angebote der Rheuma-Liga", so Koncet. Das Video rund um die Online-Veranstaltungen des Selbsthilfeverbandes ist ein weiterer Baustein der Rheuma-Liga-Kampagne "Gemeinsam statt einsam".Austausch über den Alltag mit RheumaPeter lebt seit über 30 Jahren mit Morbus Bechterew und engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Deutschen Vereinigung Morbus Bechterew e.V. (DVMB), einem Mitgliedsverband der Deutschen Rheuma-Liga. Aktuell macht er sich für die digitalen Angebote der Rheuma-Liga stark, speziell für die angebotenen Online-Veranstaltungen: "In meinem Alter und mit meiner Erkrankung muss ich Einschränkungen in der Mobilität akzeptieren. Daher bin ich dankbar, dass die Rheuma-Liga auch Online-Veranstaltungen anbietet." Sie seien "eine tolle Gelegenheit, die neuesten und geprüften Informationen über rheumatische Erkrankungen zu erhalten." Darüber hinaus können sich Betroffene auch über ihren Alltag mit Rheuma austauschen. Peter Koncet: "Hier kann ich meine Fragen direkt und live stellen."Digitale Hilfe für Seniorinnen und SeniorenDie Online-Veranstaltungen sind vor allem Angebote der Landes- und Mitgliedsverbände der Rheuma-Liga. Auf der Website www.rheuma-liga.de findet sich ein Kalender mit zahlreichen Events, darunter auch die Online-Veranstaltungen. "Sich sehen, sich mit anderen Betroffenen vernetzen und sich zu informieren ist ganz einfach mit dem digitalen Angebot der Rheuma-Liga", betont Granfluencer Peter. Wie unkompliziert der Umgang mit den Online-Veranstaltungen funktioniert, bespricht er Schritt für Schritt im aktuellen YouTube-Video - von der Anmeldung über E-Mail bis zum Einwählen in die Veranstaltung. "Mit unseren Granfluencer-Videos möchten wir Rheumabetroffenen, die noch keine oder wenig Social-Media-Erfahrung haben, die Scheu davor nehmen und sie motivieren, digital aktiv zu werden", so Rotraut Schmale-Grede, Präsidentin der Deutschen Rheuma-Liga. Die Kampagne "Gemeinsam statt einsam" wird vom AOK-Bundesverband unterstützt.RheumaRheuma ist der Oberbegriff für über 100 verschiedene Krankheiten, zum Beispiel rheumatoide Arthritis, Fibromyalgie, Arthrose oder Osteoporose. Allein in Deutschland leiden schätzungsweise rund 17 Millionen Menschen an chronischen Beschwerden am Stütz- und Bewegungsapparat.Die Deutsche Rheuma-LigaDie Deutsche Rheuma-Liga ist die größte deutsche Selbsthilfeorganisation im Gesundheitswesen. Sie informiert und berät Betroffene seit über 50 Jahren unabhängig und frei von kommerziellen Interessen, bietet praktische Hilfen, tritt für die Interessen rheumakranker Menschen in der Gesundheits- und Sozialpolitik ein und unterstützt Forschungsprojekte zu rheumatischen Erkrankungen.Weiterführende Informationen:- Alle Granfluencer-Videos von Peter und Christiane gibt es unter: www.youtube.com/rheumaliga- Überblick über die Angebote der Deutschen Rheuma-Liga und ihrer Landes- und Mitgliedsverbände: www.rheuma-liga.de/angebote- Spenden für Menschen mit Rheuma: www.rheuma-liga.de/spenden- Mitgliedschaft bei der Rheuma-Liga unter: www.rheuma-liga.de/mitgliedschaftPressekontakt:Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V.Annette Schiffer | Leiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitWelschnonnenstraße 753111 BonnTel.: 0228 766 06-0E-Mail: schiffer@rheuma-liga.deLinked In: www.linkedin.com/company/deutscherheumaligaOriginal-Content von: Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/20920/5649444