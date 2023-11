Alle familizy-Kunden, die im Rahmen des EAP eine Haushaltshilfe beschäftigen möchten, werden für die Administration derselben an quitt weiterverwiesen.Zürich - Noch als Dienstleistungsplattform mit automatisierter Legalisierung von Arbeitsverhältnissen gestartet, hat sich das ETH-Spin-off quitt heute erfolgreich als Schweizer Marktführer fürs Anstellen und Abrechnen von Haushaltshilfen etabliert. Durch die Übernahme des B2C- Geschäfts von familizy ab 2024 will das Zürcher Startup nun seine Präsenz in der Westschweiz stärken.

