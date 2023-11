DJ Siemens Energy: Aktuell kein Rückzug aus dem Onshore-Windgeschäft

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Energy wird sich vorerst nicht aus dem Geschäft mit Onshore-Windkraftanlagen zurückziehen. Man werde nicht sagen können, "das machen wir nicht mehr", sagte Vorstandschef Christian Bruch auf der Bilanzpressekonferenz in München. Ein solcher "Knalleffekt" sei in der nächsten Woche auf dem Kapitalmarkttag nicht zu erwarten. Vorrangig sei es, die Qualitätsprobleme bei den Onshore-Turbinen "zu fixen". Das Unternehmen werde sich aber in Zukunft auf bestimmte Turbinen und Märkte beschränken, kündigte er an. "Man wird sich mehr fokussieren müssen", so Bruch.

Untersucht werde etwa, welche Turbine standardisiert in welche Ländern verkauft werden könne. Vereinfachung sei hier ein wesentliches Thema. Die Frage, in welchen Ländern Siemens Energy vertreten bleibt, entscheidet sich aber auch am Wettbewerb. Europa und die USA stehen als Kernregionen für das Windgeschäft von Siemens Energy aber nicht zur Disposition.

November 15, 2023

