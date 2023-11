Wer den Schritt zur Führungskraft wagt, hat dafür klare Motive. Dazu zählen der Gestaltungswille und die Begabung, aber auch Macht, Status und Geld. Doch was wiegt schwerer? Es bleibt einer der prestigeträchtigsten Karriereschritte in den Augen vieler Berufstätiger: der Wechsel in eine Führungsposition. In der Regel gehen damit mehr Verantwortung und deutlich mehr Gehalt einher. Doch sind das die Gründe, warum Menschen den Weg ins Management wählen? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...