- BARCLAYS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 90 (95) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS B&M PRICE TARGET TO 630 (645) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 950 (1050) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TRACSIS PRICE TARGET TO 1295 (1390) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 2100 (2000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES COMPASS GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2400 (2106) PENCE - GOLDMAN RAISES EXPERIAN PRICE TARGET TO 4000 (3950) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 219 (210) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 2055 (1955) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 925 (880) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISEST OXFORD INSTRUMENTS TO 'BUY' - PRICE TARGET 2440 PENCE - JEFFERIES CUTS GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 403 (410) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1636 (1670) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS WAREHOUSE REIT PRICE TARGET TO 112 (124) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 300 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 89 (92) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 780 (740) PENCE - 'NEUTRAL' - NUMIS CUTS ELEMENTIS TO 'ADD' (BUY) - PRICE TARGET 140 PENCE - UBS RAISES WISE PRICE TARGET TO 900 (850) PENCE - 'BUY'



- STIFEL RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 700 (660) PENCE - 'HOLD'



