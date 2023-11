DJ INDEXÄNDERUNG/MSCI nimmt Mutares und Nucera in Deutschland-Index

FRANKFURT (Dow Jones)--Der globale Indexbetreiber MSCI hat im Zuge der Quartalsüberprüfung Änderungen in der Zusammensetzung seiner Indizes bekannt gegeben. Unter anderem werden Telefonica Deutschland aus dem MSCI Germany Index der Kategorie MSCI Global Standard Indexes herausgenommen. In der Nebenwertekategorie Global Small Cap Indexes werden Mutares und Thyssenkrupp Nucera in den Germany Index aufgenommen. Gestrichen werden Basler, Branicks Group, Deutsche Beteiligungs AG, Deutsche Euroshop, Hochtief und Indus Holding.

Auf Ebene der Micro Cap Indexes kommen Abo Wind, Basler, Branicks Group, New Work, PSI Software und Washtec in den Deutschland-Index. Herausgenommen werden Creditshelf, Friwo und Core German Office sowie der "Aufsteiger" Mutares.

Die Änderungen treten mit Handelsschluss am 30. November in Kraft.

November 15, 2023

