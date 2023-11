Bitcoin News: Cathie Wood prophezeit unglaublichen Bitcoin-Kurs bis 2030

Cathie Wood, die CEO von ARK Invest, hat mit ihrer jüngsten Prognose für den Bitcoin-Kurs bis ins Jahr 2030 für Aufsehen gesorgt. In einem Interview mit CNBCs "Squawk Box" skizzierte Wood ihre Erwartungen an den Kryptomarkt, die insbesondere durch die zunehmende Beteiligung institutioneller Investoren und die sich klärende US-Regulierung getragen werden.

Cathie Wood hat sich als eine der visionärsten und einflussreichsten Persönlichkeiten im Finanzsektor etabliert, bekannt für ihre zukunftsorientierten Investitionen durch ihren Fonds ARK Invest. Sie hat sich einen Namen gemacht, indem sie frühzeitig das Potenzial disruptiver Technologien und Innovationen erkannte und in Unternehmen investierte, die in Bereichen wie künstliche Intelligenz, Genomik, Blockchain und andere zukunftsträchtige Technologien führend sind.

Woods Name ist oft eng verbunden mit ihrer entschiedenen Befürwortung von Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin und Ethereum, und sie gilt als eine starke Verfechterin der Idee, dass diese digitalen Assets eine neue Ära der Finanzwelt einleiten könnten. Ihre mutigen und oft zutreffenden Prognosen über Markttrends und ihre Bereitschaft, gegen den Strom zu investieren, haben Cathie Wood zu einer prägenden Figur in der Welt der Investmentfonds und eine Inspirationsquelle für Anleger weltweit gemacht.

Bitcoin Markt bis 2030

"Jeder, der Bitcoin besitzt, weiß, dass dies eine globale Gelegenheit ist, nicht nur eine US-amerikanische, und sie ist enorm", so Wood. "Wir werden sehen, dass der Markt von etwas mehr als 1 Billion US-Dollar heute auf 25 Billionen US-Dollar im Jahr 2030 anwächst, wenn sich diese neue Welt entfaltet."

Ein Hauptgrund für Woods Begeisterung über einen bevorstehenden Preisanstieg ist das wachsende Interesse von Wall Street-Firmen daran, ihren Kunden digitale Vermögenswerte anzubieten, insbesondere der Antrag von BlackRock auf einen Spot Bitcoin ETF, für den Coinbase als Verwahrer fungieren soll. Sie rechnet daher bis 2030 mit einem Bitcoin Kurs von unglaublichen 1 Million US-Dollar.

"Ich denke, dieser regulatorische Durchbruch ist sehr wichtig, um Institutionen effektiv einzubinden, und ich glaube, dass die Partnerschaft zwischen BlackRock und Coinbase sehr wichtig sein wird", betonte sie.

Auch ARK investment plant Bitcoin ETF

ARK Invest ist eines von mehreren Unternehmen, die einen Spot Bitcoin ETF anbieten wollen, und während diese Anträge von der SEC geprüft werden, steigt die Spannung am Markt. Wood hat prognostiziert, dass dieses Jahr mehrere Genehmigungen erfolgen könnten und betonte, dass viele SEC-Regulatoren die Vorteile von Bitcoin verstehen. Sie verriet auch, dass der Bitcoin-Preis bis 2030 auf bis zu 1,48 Millionen US-Dollar steigen könnte.

"Explosives Wachstum möglich"

Ihre Zuversicht wird durch ihre Erfahrung mit Investitionen in frühe Internetunternehmen und das explosive Wachstum, das revolutionäre Technologien bei ihrem Übergang in den Mainstream erleben, noch verstärkt. "Dies fühlt sich wieder an wie die frühen Tage des Internets, es ist eine sehr große Idee", so Wood.

Für Wood und viele andere überzeugte Krypto-Investoren liegt der Wert dieser Anlageklasse vor allem in ihrer einzigartigen Diversifikation abseits der traditionellen Wirtschaftssysteme und Zentralbanken.

Cathie Wood, bekannt für ihre bahnbrechenden Investitionsstrategien und ihre Vorliebe für disruptive Technologien, hat auch das wachsende Potenzial von Kryptowährungen hervorgehoben.

In diesem innovativen Geist bietet der Bitcoin ETF Token (BTCETF) eine neue Investitionsmöglichkeit, die eng mit den Entwicklungen im Bereich der Bitcoin ETFs verknüpft ist, für die Wood und viele andere eine strahlende Zukunft vorhersagen. Dieser Token könnte sich als wichtiger Baustein für Investoren erweisen, die auf der Suche nach neuen Wegen sind, um von den nächsten großen Wellen im Kryptomarkt zu profitieren.

BTCETF Token Roadmap, Quelle: btcetftoken.com

Der BTCETF Token ist eine digitale Anlage, die auf der Ethereum-Blockchain beruht und es Investoren ermöglicht, an den möglichen Gewinnen zu partizipieren, die mit der Einführung von Bitcoin-basierten Börsengehandelten Fonds (ETFs) einhergehen könnten.

Die Idee dahinter ist, dass mit der Zulassung und dem Erfolg von Bitcoin ETFs - also Produkten, die Bitcoin einer breiteren Investorenschicht zugänglich machen - die Nachfrage nach Bitcoin steigen und somit auch das Interesse an damit verbundenen digitalen Assets wie dem BTCETF Token zunehmen könnte. Der Token selbst bietet eine deflationäre Struktur, bei der das Angebot durch regelmäßige Tokenverbrennungen reduziert wird, was potenziell den Wert für bestehende Token-Besitzer steigern kann.

Der BTC ETF Token ist an die Ereignisse rund um die Bitcoin ETFs gekoppelt, Quelle btcetftoken.com

Die Ereignisse rund um die Einführung von Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETFs) haben einen direkten Einfluss auf den BTCETF Token. Wenn ein Bitcoin ETF von einer Regulierungsbehörde wie der SEC genehmigt wird, signalisiert dies eine zunehmende Akzeptanz von Bitcoin innerhalb des traditionellen Finanzsystems.

Da der BTCETF Token darauf ausgelegt ist, von der Entwicklung und dem Erfolg der Bitcoin ETFs zu profitieren, könnten solche positiven regulatorischen Entwicklungen zu einer erhöhten Nachfrage nach dem Token führen. In Erwartung dessen, dass Bitcoin ETFs das Potenzial haben, erhebliche Geldströme in den Kryptomarkt zu lenken, könnten Anleger den BTCETF Token als eine Möglichkeit sehen, an diesen Geldströmen zu partizipieren, ohne direkt in einen ETF oder in Bitcoin selbst investieren zu müssen.

BTC ETF Token Milestones, Quelle: btcetftoken.com

Darüber hinaus sind im Token-Modell von BTCETF Mechanismen vorgesehen, die auf bestimmten Meilensteinen reagieren. Beispielsweise könnte die Genehmigung eines Bitcoin ETFs oder das Erreichen eines bestimmten Handelsvolumens das Verbrennen ("Burning") eines Teils der BTCETF Token auslösen, was das Angebot verknappen und den Wert der verbleibenden Token steigern würde. Solche Ereignisse fördern also nicht nur das Interesse an BTCETF als Anlage, sondern können auch unmittelbare Auswirkungen auf den Preis und die Knappheit des Tokens haben.

Derzeit ist der BTCETF Token noch im Presale verfügbar, aufgrund der hohen Nachfrage könnte dieser aber bald vergriffen sein.

