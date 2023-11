Gestern hat AlsterResearch einen gut besuchten Earnings Call mit dem Management der FCR Immobilien durchgeführt. Das Management gab Einblicke in die aktuelle Entwicklung und den zukünftigen Wachstumspfad des Unternehmens. FCR agiert erfolgreich in der lukrativen Nische der Einzelhandelsimmobilien an deutschen Sekundärstandorten, die sich nicht zuletzt aufgrund der deutlich niedrigeren Bewertungsmultiples des Immobilienportfolios deutlich von anderen Immobiliensektoren unterscheidet. Dies macht FCR deutlich weniger anfällig für Abwertungen - im Gegenteil: Indexierte Mietverträge könnten zukünftig sogar zu moderaten Aufwertungen führen. Aufgrund der unverändert positiven Marktchancen strebt FCR einen weiteren Ausbau des Immobilienportfolios an, weshalb das Unternehmen aktuell eine neue Anleihe begibt. AlsterResearchs Analysten sehen FCR als ideales Vehikel, um an einem lukrativen Segment des Immobilienmarktes zu partizipieren und empfehlen daher unverändert KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 23,50. Die letzte vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/FCR%20Immobilien%20AG





Index-Trading leicht gemacht In diesem Report von Lars Wißler erfahren Sie, wie Sie mit Index Trading Ihren Börsenerfolg ganz einfach steigern können. Lassen Sie sich diesen kostenlose Report nicht entgehen! Hier klicken